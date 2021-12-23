23 декабря 2021
22 декабря 2021

Активисты ОНФ нашли в Сургуте заброшенный поселок. Проблемы людей не смогли решить два мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол главных врачей. Курган, депутат, руки чиновника, шариковая ручка
Активисты ОНФ привлекли внимание к заброшенному поселку в черте города Сургут Фото:

Активисты общероссийского народного фронта (ОНФ) в ХМАО пожаловались в прокуратуру на то, что мэрия Сургута забросила поселок Лесной, расположенный в черте города. По мнению активистов, улицы там не освещаются, а дороги не обслуживаются.

«Статус Лесного определяется как „городская черта, поселок“. [Но там] нет ни одного фонаря. А счета за свет достигают 20 тысяч рублей в месяц. Питьевая вода привозная, дорога не очищена», — рассказали URA.RU в ОНФ.

Член регионального отделения ОНФ Рустем Юсупов добавил, что описанная ситуация не новая, проблемы начались еще при позапрошлом мэре Сургута Дмитрии Попове, а при экс-мэре Вадиме Шувалове (сейчас — депутат Госдумы от ХМАО) продолжились. «Сейчас же обращения были зафиксированы. На реализацию некоторых проектов уйдут годы, но мы надеемся, что оперативные меры будут приняты», — заключил Юсупов.

В мэрии Сургута признали, что проблема существует, но решается. По словам замглавы города Григория Невоструева, мэр Андрей Филатов поручил разобраться в ней с учетом имеющихся возможностей и ресурсов. «Мы выехали на место, встретились с жителями, изучили потребности. Подключим к обсуждению и депутатов думы, здесь нужны совместные партнерские действия представителей власти. Уже идет оценка возможных объемов затрат на капремонт или строительство дорог в поселке Лесном. Далее планируем составить перечень дорог для обсуждения с депутатским корпусом. Неотложные вопросы по содержанию и жизнедеятельности поселка будем решать в рабочем порядке», — заключил Невоструев.

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Активисты общероссийского народного фронта (ОНФ) в ХМАО пожаловались в прокуратуру на то, что мэрия Сургута забросила поселок Лесной, расположенный в черте города. По мнению активистов, улицы там не освещаются, а дороги не обслуживаются. «Статус Лесного определяется как „городская черта, поселок“. [Но там] нет ни одного фонаря. А счета за свет достигают 20 тысяч рублей в месяц. Питьевая вода привозная, дорога не очищена», — рассказали URA.RU в ОНФ. Член регионального отделения ОНФ Рустем Юсупов добавил, что описанная ситуация не новая, проблемы начались еще при позапрошлом мэре Сургута Дмитрии Попове, а при экс-мэре Вадиме Шувалове (сейчас — депутат Госдумы от ХМАО) продолжились. «Сейчас же обращения были зафиксированы. На реализацию некоторых проектов уйдут годы, но мы надеемся, что оперативные меры будут приняты», — заключил Юсупов. В мэрии Сургута признали, что проблема существует, но решается. По словам замглавы города Григория Невоструева, мэр Андрей Филатов поручил разобраться в ней с учетом имеющихся возможностей и ресурсов. «Мы выехали на место, встретились с жителями, изучили потребности. Подключим к обсуждению и депутатов думы, здесь нужны совместные партнерские действия представителей власти. Уже идет оценка возможных объемов затрат на капремонт или строительство дорог в поселке Лесном. Далее планируем составить перечень дорог для обсуждения с депутатским корпусом. Неотложные вопросы по содержанию и жизнедеятельности поселка будем решать в рабочем порядке», — заключил Невоструев.
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