19 декабря 2021

Ордена СССР появились рядом с барельефом Сталина в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Реставрация фасада Областного дома офицеров. Екатеринбург
Ордена появились в ходе реконструкции Дома офицеров Фото:

На Окружном доме офицеров (ОДО) в Екатеринбурге появились советские знаки отличия. Рядом с барельефом Сталина, который появился на здании на прошлой неделе, расположились два ордена — Орден «Победа» и Орден «Красное знамя».

«На здании ОДО ЦВО в Екатеринбурге появились знаки отличия при советской власти», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Здание находится на реставрации, ему возвращают исторический облик. На момент публикации комментария от ЦВО не поступило.

Ранее на фасаде ОДО установили барельеф Сталина, что вызвало массу негативных откликов. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркнул, что здание принадлежит Минобороны РФ, и потому они имеют право не согласовывать проект реконструкции с мэрией. Свердловские активисты запустили петицию с требованием убрать барельеф, так как это является неуважением к памяти репрессированных. Насчет барельефа Сталина также высказался блогер-урбанист Илья Варламов.

Реставрация фасада Областного дома офицеров. Екатеринбург
Фото:
Реставрация фасада Областного дома офицеров. Екатеринбург
Фото:
Реставрация фасада Областного дома офицеров. Екатеринбург
Фото:
Реставрация фасада Областного дома офицеров. Екатеринбург
Фото:

Реставрация фасада Областного дома офицеров. Екатеринбург
Фото:

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На Окружном доме офицеров (ОДО) в Екатеринбурге появились советские знаки отличия. Рядом с барельефом Сталина, который появился на здании на прошлой неделе, расположились два ордена — Орден «Победа» и Орден «Красное знамя». «На здании ОДО ЦВО в Екатеринбурге появились знаки отличия при советской власти», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Здание находится на реставрации, ему возвращают исторический облик. На момент публикации комментария от ЦВО не поступило. Ранее на фасаде ОДО установили барельеф Сталина, что вызвало массу негативных откликов. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркнул, что здание принадлежит Минобороны РФ, и потому они имеют право не согласовывать проект реконструкции с мэрией. Свердловские активисты запустили петицию с требованием убрать барельеф, так как это является неуважением к памяти репрессированных. Насчет барельефа Сталина также высказался блогер-урбанист Илья Варламов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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