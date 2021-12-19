Ордена появились в ходе реконструкции Дома офицеров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На Окружном доме офицеров (ОДО) в Екатеринбурге появились советские знаки отличия. Рядом с барельефом Сталина, который появился на здании на прошлой неделе, расположились два ордена — Орден «Победа» и Орден «Красное знамя».

«На здании ОДО ЦВО в Екатеринбурге появились знаки отличия при советской власти», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Здание находится на реставрации, ему возвращают исторический облик. На момент публикации комментария от ЦВО не поступило.

Ранее на фасаде ОДО установили барельеф Сталина, что вызвало массу негативных откликов. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркнул, что здание принадлежит Минобороны РФ, и потому они имеют право не согласовывать проект реконструкции с мэрией. Свердловские активисты запустили петицию с требованием убрать барельеф, так как это является неуважением к памяти репрессированных. Насчет барельефа Сталина также высказался блогер-урбанист Илья Варламов.

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU