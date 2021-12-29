Под перевалом Дятлова с помощью танка строят ледовые переправы. Видео

30 декабря 2021 в 09:45 Размер текста - 17 +

Тягач МТЛБ помогает ломать лед на реках Фото: читатели URA.RU новость из сюжета Тайна перевала Дятлова На северном Урале снегоходчики морозят горные реки, чтобы техника могла переправиться по льду и доставить туристов в район перевала Дятлова. В работах задействован гусеничный вездеход МТЛБ (тягач на базе БМП) — он помогает ломать лед на реках, рассказал URA.RU один из участников работ по созданию ледовой переправы (он просит не указывать его имени). «По дороге на перевал надо пересечь две реки — Ушминка и Северная Тошемка. Лед на них, конечно, есть, но так как это горные реки, он не очень толстый, поэтому мы и морозим реки, чтобы никто не провалился», — сообщил собеседник. Сперва делают снежные бортики по краям дороги, затем наливают воду. Ждут несколько дней, сверлят лунку, чтобы замерить толщину льда: если она меньше 40 см, намораживают еще, если больше — переправа готова. Для проверки по ней пускают автомобиль «Урал» — даже при такой толщине льда машина проваливается (так как со дна реки бьют теплые ключи). Спасти «Урал» может только вездеход — он промалывает остатки льда, чтобы «Урал» смог выехать. Новость по теме Первый в мире рэпер-манси записал трек про перевал Дятлова. Видео «Переправа от этого только выиграет: куски льда опустятся на дно, сверху еще намерзнет лед — в итоге толщина льда будет в 2-3 раза больше», — поясняет создатель переправы. «Большинство людей скажут спасибо: и туристы теперь смогут проехать, и КАМАЗ-вездеход, ездящий иногда в мансийский поселок Ушма. Но на нас могут и пожаловаться», — рассказывает он. «В сторону перевала Дятлова нет официальных переправ, то, что вы видите, сделано самобытно, — отмечает директор МУП „Ивдельское АТП“ Анатолий Пиц. — Настоящие переправы делаются по стандартам и принимаются представителями ГИМС и администрации. Но если оно сделано нормально, да еще при таких морозах (у нас сейчас -30) — почему нет? Ездим и по таким переправам, куда деваться? И по льду ездили, и проваливались — всякое бывало». Перевал Дятлова стал культовым местом: ежегодно его посещают сотни туристов со всего мира. Зимой они передвигаются на лыжах и снегоходах, летом — пешком, на джипах или квадроциклах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На северном Урале снегоходчики морозят горные реки, чтобы техника могла переправиться по льду и доставить туристов в район перевала Дятлова. В работах задействован гусеничный вездеход МТЛБ (тягач на базе БМП) — он помогает ломать лед на реках, рассказал URA.RU один из участников работ по созданию ледовой переправы (он просит не указывать его имени). «По дороге на перевал надо пересечь две реки — Ушминка и Северная Тошемка. Лед на них, конечно, есть, но так как это горные реки, он не очень толстый, поэтому мы и морозим реки, чтобы никто не провалился», — сообщил собеседник. Сперва делают снежные бортики по краям дороги, затем наливают воду. Ждут несколько дней, сверлят лунку, чтобы замерить толщину льда: если она меньше 40 см, намораживают еще, если больше — переправа готова. Для проверки по ней пускают автомобиль «Урал» — даже при такой толщине льда машина проваливается (так как со дна реки бьют теплые ключи). Спасти «Урал» может только вездеход — он промалывает остатки льда, чтобы «Урал» смог выехать. «Переправа от этого только выиграет: куски льда опустятся на дно, сверху еще намерзнет лед — в итоге толщина льда будет в 2-3 раза больше», — поясняет создатель переправы. «Большинство людей скажут спасибо: и туристы теперь смогут проехать, и КАМАЗ-вездеход, ездящий иногда в мансийский поселок Ушма. Но на нас могут и пожаловаться», — рассказывает он. «В сторону перевала Дятлова нет официальных переправ, то, что вы видите, сделано самобытно, — отмечает директор МУП „Ивдельское АТП“ Анатолий Пиц. — Настоящие переправы делаются по стандартам и принимаются представителями ГИМС и администрации. Но если оно сделано нормально, да еще при таких морозах (у нас сейчас -30) — почему нет? Ездим и по таким переправам, куда деваться? И по льду ездили, и проваливались — всякое бывало». Перевал Дятлова стал культовым местом: ежегодно его посещают сотни туристов со всего мира. Зимой они передвигаются на лыжах и снегоходах, летом — пешком, на джипах или квадроциклах.