Мародеры убили «отца казахского хип-хопа»

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Мародеры застрелили Сакета Битаева после того, как он отказался отдать им автомобиль Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Во время протестов в Казахстане мародеры убили известного режиссера и музыканта Сакена Битаева. Об этом сообщил его друг, журналист Данияр Адилбеков. По его словам, злоумышленники попытались отобрать у Битаева машину.

«Вчера в Алмате мародеры застрелили моего друга — Битаева Сакена. Пуля попала в легкое. Сакен умер мгновенно, не дождавшись скорой помощи. Родители Сакена не могут его забрать домой, потому что не хватает полицейских, чтобы запротоколировать смерть», — написал Данияр Адилбеков на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, Битаев сидел в машине вместе с другом, когда к ним подошла толпа мародеров и начала вскрывать двери. Мужчины попытались скрыться на автомобиле. В ответ нападавшие начали стрелять. Злоумышленников не нашли, рассказал Адилбеков.

«Сакен бы одним из талантливейших режиссеров. Отец казахского хип-хопа. Нет ни одного рэпера в Казахстане, кто не знает Salamalec sound — его детище», — написал в Facebook журналист.

Беспорядки в Казахстане продолжаются со 2 января. Причиной стало резкое повышение стоимости газа для автомобилей. В Алмате протестующим удалось захватить здание аэропорта, бывшую резиденцию президента, акимат города и площадь Республики. В результате беспорядков погибли 18 силовиков, еще 748 пострадали. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев ввел в стране чрезвычайное положение. Он также запросил военную помощь для «преодоления террористической угрозы» у Организации Договора коллективной безопасности. Ранее появилась информация, что в Казахстане могут действовать радикальные исламисты. В частности, о присутствии боевиков из Афганистана в стране заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. В Казахстан уже прибыли миротворцы из России и Беларуси.

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Во время протестов в Казахстане мародеры убили известного режиссера и музыканта Сакена Битаева. Об этом сообщил его друг, журналист Данияр Адилбеков. По его словам, злоумышленники попытались отобрать у Битаева машину. «Вчера в Алмате мародеры застрелили моего друга — Битаева Сакена. Пуля попала в легкое. Сакен умер мгновенно, не дождавшись скорой помощи. Родители Сакена не могут его забрать домой, потому что не хватает полицейских, чтобы запротоколировать смерть», — написал Данияр Адилбеков на своей странице в Facebook. По словам журналиста, Битаев сидел в машине вместе с другом, когда к ним подошла толпа мародеров и начала вскрывать двери. Мужчины попытались скрыться на автомобиле. В ответ нападавшие начали стрелять. Злоумышленников не нашли, рассказал Адилбеков. «Сакен бы одним из талантливейших режиссеров. Отец казахского хип-хопа. Нет ни одного рэпера в Казахстане, кто не знает Salamalec sound — его детище», — написал в Facebook журналист. Беспорядки в Казахстане продолжаются со 2 января. Причиной стало резкое повышение стоимости газа для автомобилей. В Алмате протестующим удалось захватить здание аэропорта, бывшую резиденцию президента, акимат города и площадь Республики. В результате беспорядков погибли 18 силовиков, еще 748 пострадали. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев ввел в стране чрезвычайное положение. Он также запросил военную помощь для «преодоления террористической угрозы» у Организации Договора коллективной безопасности. Ранее появилась информация, что в Казахстане могут действовать радикальные исламисты. В частности, о присутствии боевиков из Афганистана в стране заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. В Казахстан уже прибыли миротворцы из России и Беларуси.
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