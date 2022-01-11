В ЕС заявили о перегрузке иммунитета из-за частой ревакцинации

11 января 2022 в 21:17 Размер текста - 17 +

Первичная вакцинация показывает хороши результаты, отметили в ЕМА Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Короткие периоды в четыре месяца между введением доз вакцины от коронавируса могут привести к перегрузке иммунной системе человека. Об этом рассказал на пресс-конференции в Амстердаме представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Марко Кавалери. «Стратегии, которые предполагает введение бустерных доз через короткие периоды в пределах каждых четырех месяцев, могут привести к проблемам с иммунным ответом, ответ может быть не таким хорошим, как мы ожидаем. Мы должны быть очень аккуратными и не перегружать иммунную систему, повторяя вакцинацию», — цитирует РИА «Новости» Марко Кавалери. По его словам, у ЕМА пока нет информации о необходимости введения четвертой дозы вакцины, но это вопрос изучат. Вызывает обеспокоенность стратегии, предусматривающие повторение вакцинации через короткий период, заявил Кавалери. Представитель агентства отметил, что первичная вакцинация показывает хорошие результаты, в том числе и при борьбе с осложнениями от штамма «Омикрон». В Минздраве РФ пересмотрят особенности вакцинации от COVID-19 из-за распространения нового варианта «Омикрон». Глава ведомства Михаил Мурашко в конце декабря сообщил, что в России ревакцинировались 10 миллионов человек. Для ревакцинации от «Омикрона» лучше сократить временной интервал с полугода до четырех месяцев, заявил гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Во всемирной организации здравоохранения посоветовали ревакцинироваться при слабом иммунитете, здоровым людям не нужна третья прививка, цитирует телеканал 360 старшего научного сотрудника организации Сумию Сваминатан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Короткие периоды в четыре месяца между введением доз вакцины от коронавируса могут привести к перегрузке иммунной системе человека. Об этом рассказал на пресс-конференции в Амстердаме представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Марко Кавалери. «Стратегии, которые предполагает введение бустерных доз через короткие периоды в пределах каждых четырех месяцев, могут привести к проблемам с иммунным ответом, ответ может быть не таким хорошим, как мы ожидаем. Мы должны быть очень аккуратными и не перегружать иммунную систему, повторяя вакцинацию», — цитирует РИА «Новости» Марко Кавалери. По его словам, у ЕМА пока нет информации о необходимости введения четвертой дозы вакцины, но это вопрос изучат. Вызывает обеспокоенность стратегии, предусматривающие повторение вакцинации через короткий период, заявил Кавалери. Представитель агентства отметил, что первичная вакцинация показывает хорошие результаты, в том числе и при борьбе с осложнениями от штамма «Омикрон». В Минздраве РФ пересмотрят особенности вакцинации от COVID-19 из-за распространения нового варианта «Омикрон». Глава ведомства Михаил Мурашко в конце декабря сообщил, что в России ревакцинировались 10 миллионов человек. Для ревакцинации от «Омикрона» лучше сократить временной интервал с полугода до четырех месяцев, заявил гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Во всемирной организации здравоохранения посоветовали ревакцинироваться при слабом иммунитете, здоровым людям не нужна третья прививка, цитирует телеканал 360 старшего научного сотрудника организации Сумию Сваминатан.