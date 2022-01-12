12 января 2022

Ведущая Fox News возвеличила Путина, сравнивая с Байденом

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Путин проявляет себя, как сильный игрок и дипломат, считает журналистка Фото:

Ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм сравнила дипломатические навыки лидеров США и РФ на примере игры в баскетбол. В параллели, проводимой журналисткой, президент Соединенных Штатов Джо Байден оказался среди команды учеников средних классов, которые соревнуются с профессионалами. Соответствующее заявление Ингрэм сделала в своем Twitter.

«Позволить Путину сесть за стол переговоров с командой Байдена — все равно, что позволить Леброну Джеймсу (профессиональный баскетболист НБА — прим. URA.RU) играть против школьной команды учеников средних классов», — написала Ингрэм. Таким образом журналистка отреагировала на материал New York Times о российско-американских переговорах, проходящих в Европе.

Россия и США 10 января провели в Женеве переговоры по безопасности. От РФ там присутствовал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, Россия определится с дальнейшими шагами после встречи с НАТО 12 и 13 января на площадке организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм сравнила дипломатические навыки лидеров США и РФ на примере игры в баскетбол. В параллели, проводимой журналисткой, президент Соединенных Штатов Джо Байден оказался среди команды учеников средних классов, которые соревнуются с профессионалами. Соответствующее заявление Ингрэм сделала в своем Twitter. «Позволить Путину сесть за стол переговоров с командой Байдена — все равно, что позволить Леброну Джеймсу (профессиональный баскетболист НБА — прим. URA.RU) играть против школьной команды учеников средних классов», — написала Ингрэм. Таким образом журналистка отреагировала на материал New York Times о российско-американских переговорах, проходящих в Европе. Letting Putin negotiate with Biden’s team is like letting LeBron James play against middle schoolers. Putin’s Next Move on Ukraine Is a Mystery. Just the Way He Likes It. - The New York Times https://t.co/XGNORSDn2U Россия и США 10 января провели в Женеве переговоры по безопасности. От РФ там присутствовал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, Россия определится с дальнейшими шагами после встречи с НАТО 12 и 13 января на площадке организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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