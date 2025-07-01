Тело забитого мужчины нашли в кустах рядом с Казанским собором в Санкт-Петербурге

РЕН ТВ: забитого до смерти мужчину нашли в кустах в центре Петербурга
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На Невском проспекте Петербурга найдено тело забитого до смерти мужчины
На Невском проспекте Петербурга найдено тело забитого до смерти мужчины Фото:

В Санкт-Петербурге в кустах рядом с Казанским собором на Невском проспекте обнаружено тело 45-летнего мужчины, забитого до смерти. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«30 июня в Санкт-Петербурге на Невском проспекте, рядом с Казанским собором, нашли тело 45-летнего мужчины, забитого до смерти», — рассказал собеседник журналистов. По его данным, личность погибшего уже установлена. На месте происшествия работают следователи, назначены необходимые экспертизы.  По факту смерти возбуждено уголовное дело.

В Петербурге также накануне обнаружили тело убитой женщины, которой нанесли 14 ножевых ударов. Все произошло на глазах у ребенка. В смерти повинен муж погибшей. 

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В Санкт-Петербурге в кустах рядом с Казанским собором на Невском проспекте обнаружено тело 45-летнего мужчины, забитого до смерти. Об этом сообщает РЕН ТВ. «30 июня в Санкт-Петербурге на Невском проспекте, рядом с Казанским собором, нашли тело 45-летнего мужчины, забитого до смерти», — рассказал собеседник журналистов. По его данным, личность погибшего уже установлена. На месте происшествия работают следователи, назначены необходимые экспертизы.  По факту смерти возбуждено уголовное дело. В Петербурге также накануне обнаружили тело убитой женщины, которой нанесли 14 ножевых ударов. Все произошло на глазах у ребенка. В смерти повинен муж погибшей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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