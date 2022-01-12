В проблемном Пермском поселке без газа произошла новая трагедия

Из-за газового баллона сгорела кухня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ныробе (Пермский край) будут судить 50-летнего мужчину, из-за которого дома загорелся газовый баллон и погибла женщина. Об этом сообщается на сайте СК по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало про проблему с отсутствием газа у населения, из-за чего жители вынуждены покупать газовые баллоны.

«Во время эксплуатации газовой плиты, к которой был подключен баллон, мужчина поднес спичку к конфорке, после чего произошло резкое воспламенение и возгорание кухни», — сообщается на сайте краевого СК. Обвиняемый вместе с 12-летним сыном получили ожоги, мать мужчины скончалась. Неосторожного жителя поселка будут судить по ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью и смерть человека).

Проблема с отсутствием газа в поселке началась около трех лет назад. Тогда более 500 квартир остались без топлива. Власти заявили, что дальнейшая эксплуатация якобы невозможна. Местных жителей заставили покупать электроплитки (которые, по их словам, часто ломаются и выбивают пробки) и запретили эксплуатировать в квартирах газовые баллоны. В 2019 году Чердынский районный суд постановил администрации возобновить газоснабжение в дома, в 2021 году Пермский краевой суд оставил это решение в силе. Однако решение суда не выполнено до сих пор. Местные жители с просьбой разрешить проблему обращались к губернатору региона Дмитрию Махонину, а также в СК и Генпрокуратуру.

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