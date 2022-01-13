Евгений Тетерин хочет, чтобы ему назначили домашний арест Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Арестован главный свердловский десантник Тетерин

Председатель регионального отделения организации «Союз десантников России» Евгений Тетерин, арестованный по подозрению в коррупции, пожаловался на серьезные заболевания, которые не могут вылечить в СИЗО №1. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского облсуда.

«У меня проблемы с легкими, но медпомощь оказать не могут. Меня держали в камере с больным туберкулезом. Меня морально и физически уничтожают — нормальное отношение к ветерану!» — возмутился Тетерин во время заседания, подключившись к нему по видеосвязи из СИЗО.

Произнося речь, он не мог остановить кашель и прерывался. Тетерин попросил перевести его под домашний арест, где его смогут вылечить. Он уже жаловался в суде на плохое самочувствие и в еще в ноябре 2021 года говорил, что ему сложно дышать. Несмотря на это, суд продлил его содержание в СИЗО до 30 марта.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александру Левченко. Он усомнился, что жизни Тетерина что-то угрожает.

«СИЗО-1 оборудовано медсанчастью, который полностью укомплектован персоналом и медикаментами, там сделан хороший ремонт. Сотни других заключенных тоже заболевают, но они получают лечение даже лучше, чем жители соседних домов. Если на свободе им приходится долго ждать скорую, стоять в очередях, то у нас все гораздо проще. Более того, у нас есть осужденные с тяжкими, смертельными заболеваниями, но их тоже вылечивают», — рассказал Левченко. Он пообещал уточнить информацию о ситуации с лечением Тетерина.

Евгения Тетерина задержали 16 ноября по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Ленинский районный суд постановил заключить его под стражу до 30 марта. Сам Тетерин назвал обвинения «бредом». Его жена считает уголовное преследование происками конкурентов.

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