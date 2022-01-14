Зам Куйвашева: введение QR-кодов не спасет от «омикрона»

По словам замгубернатора, сейчас рассматривается вопрос о введении кодов только в выходные дни Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Система QR-кодов не поможет уменьшить распространение «Омикрона» в Свердловской области. Об этом на закрытом совещании, по данным СМИ, заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«В той ситуации, которая есть сегодня, QR-кодирование нам уже особого эффекта не даст. Ни эпидемиологического, ни стимулирующего. Если будет резкий рост заболеваемости, будем рассматривать вопрос, связанный с разрывом социальных цепочек (это детские коллективы, студенты), — вот это даст эффективность», — цитирует Крекова Е1.

По словам замгубернатора, сейчас рассматривается вопрос о введении кодов только в выходные дни. «Возможны ограничения в работе крупных торговых центров и других мест, где наблюдается большое скопление граждан», — отметил замгубернатора.

Ранее URA.RU писало, что в России заявлено 783 случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что более половины случаев заражения «Омикроном» приходятся на Москву. По словам вице-премьера, с 10 января число инфицированных «Омикроном» в России выросло в 2,6 раза.

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