В Перми пенсионера, стрелявшего по детсаду, отправят на лечение

Психически больной пенсионер стрелял в детсад из окна квартиры в сентябре 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионеру, стрелявшему по детсаду из квартиры в Перми, грозит принудительное лечение. Экспертиза показала, что у мужчины есть психическое заболевание. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Проведенная судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина имеет психическое заболевание и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении в отношении 81-летнего жителя Перми принудительных меры медицинского характера», — говорится в сообщении ведомства.

Днем 16 сентября 2021 года пенсионер из квартиры открыл стрельбу из ружья. Он выстрелил во входную дверь соседей, а также из окна квартиры в направлении детского сада №35, расположенного напротив многоквартирного дома. Мужчина также стрелял в сторону полицейских, прибывших по вызову жильцов дома. В ходе инцидента никто не пострадал.

Следователи установили, что пенсионер хранил в доме оружие незаконно. В отношении него было возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия).

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