ГИБДД Екатеринбурга заявила о смертельной опасности из-за погоды

Сотрудники полиции выпустили экстренное предупреждение для водителей Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбург в ближайшее время придет непогода, из-за которой увеличивается число ДТП. Об этом заявили в пресс-службе ГИБДД региона. Отмечается, что риск попасть в аварию растет и у пешеходов.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям необходимо максимально учитывать дорожную обстановку. Следует увеличивать дистанцию и быть готовыми снизить скорость или остановиться в случае появления на дороге пешеходов. Строго выполнять предписания дорожных знаков», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Все участники движения, попавшие в трудную ситуацию, могут круглосуточно обращаться за помощью к инспекторам ГИБДД по телефону 02 или 112. Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал, что в России нынешняя зима будет теплее нормы. В Восточной Сибири температура будет выше нормы на 2-4 градуса, в Якутии — на 5-7 градусов. А в средней полосе России ожидается подобие «еврозимы».

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