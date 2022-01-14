14 января 2022

ГИБДД Екатеринбурга заявила о смертельной опасности из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, зима, общественный транспорт, снег в городе, город екатеринбург, проспект ленина, трамвай, заснеженная улица
Сотрудники полиции выпустили экстренное предупреждение для водителей Екатеринбурга Фото:

В Екатеринбург в ближайшее время придет непогода, из-за которой увеличивается число ДТП. Об этом заявили в пресс-службе ГИБДД региона. Отмечается, что риск попасть в аварию растет и у пешеходов.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям необходимо максимально учитывать дорожную обстановку. Следует увеличивать дистанцию и быть готовыми снизить скорость или остановиться в случае появления на дороге пешеходов. Строго выполнять предписания дорожных знаков», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Все участники движения, попавшие в трудную ситуацию, могут круглосуточно обращаться за помощью к инспекторам ГИБДД по телефону 02 или 112. Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал, что в России нынешняя зима будет теплее нормы. В Восточной Сибири температура будет выше нормы на 2-4 градуса, в Якутии — на 5-7 градусов. А в средней полосе России ожидается подобие «еврозимы».

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В Екатеринбург в ближайшее время придет непогода, из-за которой увеличивается число ДТП. Об этом заявили в пресс-службе ГИБДД региона. Отмечается, что риск попасть в аварию растет и у пешеходов. «В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям необходимо максимально учитывать дорожную обстановку. Следует увеличивать дистанцию и быть готовыми снизить скорость или остановиться в случае появления на дороге пешеходов. Строго выполнять предписания дорожных знаков», — сообщили URA.RU в ведомстве. Все участники движения, попавшие в трудную ситуацию, могут круглосуточно обращаться за помощью к инспекторам ГИБДД по телефону 02 или 112. Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал, что в России нынешняя зима будет теплее нормы. В Восточной Сибири температура будет выше нормы на 2-4 градуса, в Якутии — на 5-7 градусов. А в средней полосе России ожидается подобие «еврозимы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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