Володин: ни одна страна мира не хочет помощи от США

Многие страны жалеют, что однажды попросили у США помощи, считает Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Страны Запада и, в частности, США должны спросить у себя, почему ни одна страна мира не обращается к ним за помощью. Такое заявление сделал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«Что же касается заявлений Соединенных Штатов Америки и других стран — они должны себя спросить: почему к ним не обращаются, и, вообще, пускай покажут хотя бы одну страну, которая к ним обратилась, но потом не потеряла свою государственность или стала процветающей. Найдите эту страну», — сказал Володин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Спикер Госдумы отметил, что многие страны жалеют о том, что однажды попросили у США помощи, так как в результате они потеряли государственность, экономику и обросли массой проблем. «Насколько процветающей была Ливия, не было никаких внутренних проблем в Ираке. А то, что происходит на Украине? Вот вам, пожалуйста, обращение за помощью», — заключил Володин.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен осудил ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан и заявил, что страна может справиться с беспорядками без помощи со стороны. В свою очередь в Совете Федерации РФ заявили, что США не следует вмешиваться в ситуацию в Казахстане, так как это не их сфера влияния.

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