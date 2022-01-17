Пока новорожденному теленку не дали имя Фото: предоставлено Уральским аграрным научно-исследовательским центром

В Екатеринбурге родился теленок, полученный с помощью генной инженерии и метода ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Малышка появилась на свет с идеальными характеристиками после «редактирования» ненужных генов учеными Уральского аграрного научно-исследовательского центра, пояснили URA.RU представители центра.

Теленок был зачат искусственно — с помощью донорских материалов голштинизированных черно-пестрых коров. Самым главным в выращивании эмбриона стала работа с его генами — над сложнейшим ювелирным процессом команда генетиков, эмбриологов, биологов и ветеринарных врачей трудилась три года.

«Главными мишенями для ученых были участки ДНК, отвечающие за восприимчивость к лейкозу, комолость (безрогость) и выработку гипоаллергенного молока. Лейкоз — одно из самых распространенных инфекционных заболеваний крупного рогатого скота, молоко от больных коров использовать запрещено, а это напрямую влияет на эффективность животноводческого предприятия. А отсутствие аллергенного белка в молоке позволяет не только употреблять его людям с аллергией, но и изготавливать из него детские смеси и диетические продукты», — пояснила пресс-секретарь центра Юлия Филимонова.

За годы работы были предприняты сотни попыток вырастить усовершенствованный эмбрион, не менее десяти раз ученые подсаживали эмбрион к корове, но на разных этапах сталкивались с проблемами. Наконец-то в декабре 2021 года на свет появился теленок — результат передовых разработок в эмбриологии, молекулярной биологии, генной инженерии и ветеринарной репродуктологии.

Сейчас малышка находится в одном из животноводческих хозяйств Свердловской области, ее место пребывания держится в строжайшем секрете. Ученые продолжают наблюдать за животным. «В ближайшем будущем им предстоит заложить следующие опыты с целью доведения технологии до совершенства. Безусловно, появление такого животного на свет является научной сенсацией», — сказала Филимонова.

На лбу у уникального теленка красуется белая звездочка Фото: предоставлено Уральским аграрным научно-исследовательским центром

Команда ученых трудилась над процессом три года Фото: предоставлено Уральским аграрным научно-исследовательским центром

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