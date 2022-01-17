17 января 2022

Мэр Копейска: жители города не получат магазин IKEA

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Копейске. Челябинская область, фалейчик андрей
Глава Копейска заявил, что приход концерна загубит местное производство (фото из архива) Фото:

Международная сеть магазинов IKEA не собирается строить свои магазин в Копейске (город-спутник Челябинска). Об этом 18 января заявил мэр Копейска Андрей Фалейчик.

«Разговоры о появлении IKEA в Копейске ходят давно. Я не подтверждаю данную информацию», — сообщил Фалейчик на мероприятии «Большая редакция» в ИД «Гранада Пресс».

По мнению мэра, приход IKEA может помешать развитию предпринимательства в Копейске. В городе насчитывается около четырех тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, которые дают рабочие места.

Вопрос о строительстве IKEA в Копейске поднимался еще в 2009 году, но власти Копейска не смогли договориться. Компания отказалась инвестировать в развитие инфраструктуры города.

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Международная сеть магазинов IKEA не собирается строить свои магазин в Копейске (город-спутник Челябинска). Об этом 18 января заявил мэр Копейска Андрей Фалейчик. «Разговоры о появлении IKEA в Копейске ходят давно. Я не подтверждаю данную информацию», — сообщил Фалейчик на мероприятии «Большая редакция» в ИД «Гранада Пресс». По мнению мэра, приход IKEA может помешать развитию предпринимательства в Копейске. В городе насчитывается около четырех тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, которые дают рабочие места. Вопрос о строительстве IKEA в Копейске поднимался еще в 2009 году, но власти Копейска не смогли договориться. Компания отказалась инвестировать в развитие инфраструктуры города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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