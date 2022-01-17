Мэр Копейска: жители города не получат магазин IKEA

Глава Копейска заявил, что приход концерна загубит местное производство (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Международная сеть магазинов IKEA не собирается строить свои магазин в Копейске (город-спутник Челябинска). Об этом 18 января заявил мэр Копейска Андрей Фалейчик.

«Разговоры о появлении IKEA в Копейске ходят давно. Я не подтверждаю данную информацию», — сообщил Фалейчик на мероприятии «Большая редакция» в ИД «Гранада Пресс».

По мнению мэра, приход IKEA может помешать развитию предпринимательства в Копейске. В городе насчитывается около четырех тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, которые дают рабочие места.

Вопрос о строительстве IKEA в Копейске поднимался еще в 2009 году, но власти Копейска не смогли договориться. Компания отказалась инвестировать в развитие инфраструктуры города.