Пермские власти сообщили о миллиардных расходах из-за пандемии

Больше всего денег было направлено на приобретение медоборудования Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В 2021 году на лечение коронавируса у пермяков было дополнительно потрачено почти 11 млрд руб. Об этом рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании комитета по бюджету заксобрания 19 декабря, передает корреспондент URA.RU.

«Для своевременной и качественной медицинской помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в 2021 году минздраву дополнительно были предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 4,976 млрд руб. и 2,015 млрд руб. из регионального бюджета», — заявила Крутень. Она добавила, что еще 3,8 млрд руб. «на дополнительное финансирование обеспечения медицинской помощи» получил территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

Больше всего денег — 995 млн руб. — было направлено на приобретение медицинского оборудования почти во все районные больницы Пермского региона. На эти деньги купили 3,2 тыс. единиц медтехники. Среди них — аппараты ИВЛ, концентраторы кислорода, передвижные аппараты УЗИ и т. д. Еще 744 млн руб. направили на приобретение лекарств, 664 млн руб. — на покупку средств индивидуальной защиты. Также власти дали Пермскому краю 226 млн руб. как территории особо нуждающейся в кислороде. На эти деньги купили семь промышленных концентраторов кислорода (нужны для реанимаций).

Больше полумиллиарда (582 млн руб.) было предусмотрено на оплату медработникам работ по проведению вакцинации и отпусков. «Но учитывая, что план по вакцинации не выполнен, то общая сумма составила 120 млн руб. Причины всем понятны», — заявила Анастасия Крутень.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выделил 500 млн руб. из резервного фонда на борьбу с «Омикроном». Власти уже определили свои слабые места и начали над ними работать.

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