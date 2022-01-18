Из спортшколы Нефтеюганска уволен протеже скандального чиновника

В Нефтеюганске уволился директор школы олимпийского резерва «Спартак» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нефтеюганске уволен директор школы олимпийского резерва «Спартак» Александр Кудрявцев. Он был принят на работу ранее экс-председателем местного спорткомитета Виктором Фединым, которого самого уволили после того, как к его квалификации возникли вопросы.

«Директор спортшколы „Спартак“ Александр Кудрявцев уволился. Он написал заявление по собственному желанию», — заявил источник URA.RU.

Информацию об увольнении Кудрявцева подтвердили в пресс-службе администрации Нефтеюганска, но объяснять мотивы решения там не стали. Инсайдер агентства же объяснил, что Кудрявцев не имел нужного для работы директором спортшколы образования и опыта работы, а должность он получил, якобы пользуясь поддержкой экс-председателя городского спорткомитета Федина. Того уволили из мэрии в конце 2021 года по схожим мотивам — в связи с низкой квалификацией.

Получить комментарий Кудрявцева не удалось, редакция не располагает его номером телефона. В департаменте физической культуры и спорта ХМАО не ответили на звонки корреспондента агентства. В МБУ СШОР «Спартак» был отправлен письменный запрос, на момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Виктор Федин не состоял в кадровом резерве городской администрации на свою должность, а также не имел опыта в сфере спорта. После назначения Эльвиры Бугай на должность главы Нефтеюганска в отношении Федина была организована служебная проверка, после которой последовало увольнение.

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