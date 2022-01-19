Владелец уральских скорых запустил новый бизнес

Евгений Фридман стал учредителем АО «Юнеолаб» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский бизнесмен Евгений Фридман, компания которого занимается извозом бригад скорой помощи, рассказал URA.RU о запуске нового бизнеса. Для этого он учредил АО «Юнеолаб», которое откроет сеть гистологических лабораторий.

«Первые лаборатории будут открыты в феврале в Ярославле и Ижевске — по одной в каждом городе», — пояснил Фридман. АО «Юнеолаб», предшественником которого является одноименное ООО, зарегистрировано в Перми в ноябре 2021 года. Основной вид деятельности — деятельность больничных организаций.

URA.RU рассказывало, что бизнесмен оказывает услуги по предоставлению транспорта для бригад скорой медицинской помощи. Ранее подконтрольные Фридману компании оказывались в центре скандала. Так, в Перми водители скорых обвиняли ООО «Феникс-менеджмент» в невыплате зарплат. В Екатеринбурге водители скорых грозили устроить забастовку из-за смены аутсорсера. В ситуацию пришлось вмешаться Генпрокуратуре.

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