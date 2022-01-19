Для пермских НКО создадут новые условия финансирования

Поддержку смогут получить НКО, которые не попадают под условия грантополучателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти проработают новый инструмент поддержки НКО — организациям будут выделять целевое финансирование. Такое поручение министрам дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сообщается на сайте правительства региона.

«Губернатор дал поручение профильным министерствам проработать новый инструмент поддержки НКО — целевое финансирование на оказание услуг населению для организаций, которые не попадают под условия грантополучателей», — сообщается на сайте. Сейчас в Пермском крае действуют более 3,5 тысяч некоммерческих организаций, большая часть которых реализует проекты на средства от грантов и спонсоров.

Также Махонин заявил, что полностью потребности НКО край удовлетворить не сможет, так как не хватает возможностей. Однако власти региона продолжат направлять средства в некоммерческий сектор и расширять их компетенции.

Ранее URA.RU сообщало, что Махонин практически вдвое увеличил штатную численность фонда грантов губернатора. Основная цель фонда, как заявляли в руководстве Пермского края, вовлечение социально-ориентированных НКО и гражданских активистов в решение в вопросов общественного развития Прикамья.

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