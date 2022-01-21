Эксперт назвал три сценария войны РФ и Украины

Аналитик не исключает полномасштабного вторжения РФ на Украину Фото: Минобороны России

новость из сюжета Война на Украине

Есть как минимум три сценария развития противостояния России и Украины, считает президент польского Центра стратегического анализа Витольд Юраш. По его мнению, Москва может ограничиться присоединением непризнанных ДНР и ЛНР, а может пойти и на Киев.

«Возможно, Путин, атакуя Украину, „всего лишь“ захочет соединить Донбасс с Крымом. А может, пойдет дальше и захватит еще и Одессу, связав Донбасс еще и с Приднестровьем, а также полностью отрезав Украину от моря. Однако нельзя исключать и сценарий полномасштабной войны. В этом варианте Путин захочет взять Киев, и кто знает, не попытается ли он захватить всю Украину», — пишет Юраш в колонке для польского издания Onet.

Он отмечает, что в случае полномасштабной войны у границ Польши появятся сотни тысяч беженцев из Украины, что приведет к дестабилизации ситуации в регионе. Юраш в 2005—2009 годах работал в политическом отделе польского посольства в Москве, а в 2010—2012 — в дипмиссии Варшавы в Минске.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором призвал граждан страны не паниковать относительно новостей о возможном вторжении России. Между тем, жители Киева начали опустошать полки продуктовых магазинов, а по данным местных СМИ, Министерство культуры и информационной политики Украины рассылает инструкции «Как действовать в случае чрезвычайной ситуации и войны».

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