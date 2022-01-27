Прокуратура раскрыла детали дела об избиении фигуриста Соловьева

В прокуратуре утвердили обвинительный акт, касающийся двух мужчин, напавших и избивших олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Об этом сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.
«В прокуратуре Центрального административного округа утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении двоих 18-летних мужчин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. „г“, „д“ ч. 2 ст. 112 УК РФ („Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений“)», — говорится в сообщении в telegram-канале.
Кроме того, в пресс-службе сообщили о том, что ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон не было удовлетворено. В прокуратуре подчеркнули, что на сегодняшний день обвиняемые находятся под стражей. Они доложили, что уголовное дело будет направлено в Тверской районный суд города Москвы.
Ранее в сети распространилось видео, в котором было видно, как в центре Москвы неизвестные избили олимпийского чемпиона Сочи и серебряного призера Игр в Пхенчхане Дмитрия Соловьева. На видео попал момент, как зачинщик драки, перед тем как ударить Соловьева, задал ему вопрос «Ты мужик?», а потом сказал, что «мужик всегда отвечает свои слова». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял контроль за этим делом на себя.
В прокуратуре утвердили обвинительный акт, касающийся двух мужчин, напавших и избивших олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Об этом сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства. «В прокуратуре Центрального административного округа утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении двоих 18-летних мужчин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. „г“, „д“ ч. 2 ст. 112 УК РФ („Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений“)», — говорится в сообщении в telegram-канале. Кроме того, в пресс-службе сообщили о том, что ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон не было удовлетворено. В прокуратуре подчеркнули, что на сегодняшний день обвиняемые находятся под стражей. Они доложили, что уголовное дело будет направлено в Тверской районный суд города Москвы. Ранее в сети распространилось видео, в котором было видно, как в центре Москвы неизвестные избили олимпийского чемпиона Сочи и серебряного призера Игр в Пхенчхане Дмитрия Соловьева. На видео попал момент, как зачинщик драки, перед тем как ударить Соловьева, задал ему вопрос «Ты мужик?», а потом сказал, что «мужик всегда отвечает свои слова». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял контроль за этим делом на себя.