Прокуратура раскрыла детали дела об избиении фигуриста Соловьева

28 января 2022 в 01:10 Размер текста - 17 +

В ведомстве утвердили обвинительный акт в отношении двоих мужчин, избивших фигуриста Дмитрия Соловьева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В прокуратуре утвердили обвинительный акт, касающийся двух мужчин, напавших и избивших олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Об этом сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства. «В прокуратуре Центрального административного округа утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении двоих 18-летних мужчин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. „г“, „д“ ч. 2 ст. 112 УК РФ („Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений“)», — говорится в сообщении в telegram-канале. Кроме того, в пресс-службе сообщили о том, что ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон не было удовлетворено. В прокуратуре подчеркнули, что на сегодняшний день обвиняемые находятся под стражей. Они доложили, что уголовное дело будет направлено в Тверской районный суд города Москвы. Ранее в сети распространилось видео, в котором было видно, как в центре Москвы неизвестные избили олимпийского чемпиона Сочи и серебряного призера Игр в Пхенчхане Дмитрия Соловьева. На видео попал момент, как зачинщик драки, перед тем как ударить Соловьева, задал ему вопрос «Ты мужик?», а потом сказал, что «мужик всегда отвечает свои слова». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял контроль за этим делом на себя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В прокуратуре утвердили обвинительный акт, касающийся двух мужчин, напавших и избивших олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Об этом сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства. «В прокуратуре Центрального административного округа утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении двоих 18-летних мужчин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. „г“, „д“ ч. 2 ст. 112 УК РФ („Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений“)», — говорится в сообщении в telegram-канале. Кроме того, в пресс-службе сообщили о том, что ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон не было удовлетворено. В прокуратуре подчеркнули, что на сегодняшний день обвиняемые находятся под стражей. Они доложили, что уголовное дело будет направлено в Тверской районный суд города Москвы. Ранее в сети распространилось видео, в котором было видно, как в центре Москвы неизвестные избили олимпийского чемпиона Сочи и серебряного призера Игр в Пхенчхане Дмитрия Соловьева. На видео попал момент, как зачинщик драки, перед тем как ударить Соловьева, задал ему вопрос «Ты мужик?», а потом сказал, что «мужик всегда отвечает свои слова». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял контроль за этим делом на себя.