Российский пенсионер отдал мошенникам более 17 миллионов рублей

Пенсионера обманули телефонные мошенники Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мошенники обманули саратовского пенсионера почти на 17 с половиной миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

«Незнакомцы представлялись сотрудниками банка и силовых структур и сообщили, что по его банковской карте зафиксированы несанкционированные операции. Для сохранности денег их необходимо перевести на безопасный счет, мужчина перевел туда 17 400 000 рублей», — говорится на официальном сайте ведомства.

Отмечается также, что по данной ситуации уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Граждан, похитивших деньги пенсионера, в данный момент разыскивают, отмечает «Федеральное агентство новостей».