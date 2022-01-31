Российский пенсионер отдал мошенникам более 17 миллионов рублей

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Интервью с дедушкой-швеей, который шьет шопперы. Екатеринбург, власов николай
Пенсионера обманули телефонные мошенники Фото:

Мошенники обманули саратовского пенсионера почти на 17 с половиной миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

«Незнакомцы представлялись сотрудниками банка и силовых структур и сообщили, что по его банковской карте зафиксированы несанкционированные операции. Для сохранности денег их необходимо перевести на безопасный счет, мужчина перевел туда 17 400 000 рублей», — говорится на официальном сайте ведомства.

Отмечается также, что по данной ситуации уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Граждан, похитивших деньги пенсионера, в данный момент разыскивают, отмечает «Федеральное агентство новостей».

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Мошенники обманули саратовского пенсионера почти на 17 с половиной миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Саратовской области. «Незнакомцы представлялись сотрудниками банка и силовых структур и сообщили, что по его банковской карте зафиксированы несанкционированные операции. Для сохранности денег их необходимо перевести на безопасный счет, мужчина перевел туда 17 400 000 рублей», — говорится на официальном сайте ведомства. Отмечается также, что по данной ситуации уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Граждан, похитивших деньги пенсионера, в данный момент разыскивают, отмечает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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