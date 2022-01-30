Пермский завод впервые вышел на биржу

«Инкаб» разместил на бирже облигации стоимостью 785 мону рублей Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Пермский разработчик и производитель оптоволоконного кабеля «Инкаб» выпустил дебютный облигационный заем номинальной стоимостью 785 млн рублей. Информация размещена на сайте московской биржи (MOEX).

«Извещаем об итогах размещения биржевых облигаций следующих эмитентов: ООО „Инкаб“. Фактическая цена размещения биржевых облигаций: 1 000 (Одна тысяча) рублей. Количество размещенных биржевых облигаций: 785 000 штук», — указано на сайте. Биржевые облигации были оплачены их первыми владельцами 29 декабря 2021 года, а размер сделки составил 943,5 млн рублей.

Московская биржа включила ценные бумаги пермской компании в инновационные сектор, предполагающий налоговые льготы для инвесторов. ООО «Инкаб» основано в 2007 году. Основная производственная площадка и штаб-квартира компании находится в Перми. Производитель оптоволокна также имеет представительства в Европе и США. По данным «Интерфакса», по итогам 2021 года «Инкаб» ожидает роста выручки на 40,8% — с 4,9 млрд рублей до 6,9 млрд рублей.