30 января 2022
29 января 2022
28 января 2022

В Магнитогорске задержали девушку за стриптиз в магазине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, торговый центр, полиция, трк
Разбираться с поведением посетительницы магазина предстоит полиции (фото из архива) Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) полиция задержала девушку, исполнявшую стриптиз в магазине. Инцидент произошел в магазине «Мой толстый друг».

«Посетительница магазина „Мой толстый друг“, попивая пиво, начала раздеваться до нижнего белья. На просьбу охраны прекратить хулиганить девушка не отреагировала и продолжала стриптиз», — сообщает пресс-служба охранного предприятия «Право роста» на своей странице во «ВКонтакте»

Попытки убедить женщину покинуть магазин ни к чему не привели. Охране пришлось вызвать полицию и передать девушку в руки сотрудников правопорядка.

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В Магнитогорске (Челябинская область) полиция задержала девушку, исполнявшую стриптиз в магазине. Инцидент произошел в магазине «Мой толстый друг». «Посетительница магазина „Мой толстый друг“, попивая пиво, начала раздеваться до нижнего белья. На просьбу охраны прекратить хулиганить девушка не отреагировала и продолжала стриптиз», — сообщает пресс-служба охранного предприятия «Право роста» на своей странице во «ВКонтакте» Попытки убедить женщину покинуть магазин ни к чему не привели. Охране пришлось вызвать полицию и передать девушку в руки сотрудников правопорядка. .
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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