В Магнитогорске (Челябинская область) полиция задержала девушку, исполнявшую стриптиз в магазине. Инцидент произошел в магазине «Мой толстый друг».
«Посетительница магазина „Мой толстый друг“, попивая пиво, начала раздеваться до нижнего белья. На просьбу охраны прекратить хулиганить девушка не отреагировала и продолжала стриптиз», — сообщает пресс-служба охранного предприятия «Право роста» на своей странице во «ВКонтакте»
Попытки убедить женщину покинуть магазин ни к чему не привели. Охране пришлось вызвать полицию и передать девушку в руки сотрудников правопорядка.
В момент танца девушка не расставалась с алкоголем
В Магнитогорске (Челябинская область) полиция задержала девушку, исполнявшую стриптиз в магазине. Инцидент произошел в магазине «Мой толстый друг». «Посетительница магазина „Мой толстый друг“, попивая пиво, начала раздеваться до нижнего белья. На просьбу охраны прекратить хулиганить девушка не отреагировала и продолжала стриптиз», — сообщает пресс-служба охранного предприятия «Право роста» на своей странице во «ВКонтакте» Попытки убедить женщину покинуть магазин ни к чему не привели. Охране пришлось вызвать полицию и передать девушку в руки сотрудников правопорядка. .