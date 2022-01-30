Разбираться с поведением посетительницы магазина предстоит полиции (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) полиция задержала девушку, исполнявшую стриптиз в магазине. Инцидент произошел в магазине «Мой толстый друг».

«Посетительница магазина „Мой толстый друг“, попивая пиво, начала раздеваться до нижнего белья. На просьбу охраны прекратить хулиганить девушка не отреагировала и продолжала стриптиз», — сообщает пресс-служба охранного предприятия «Право роста» на своей странице во «ВКонтакте»

Попытки убедить женщину покинуть магазин ни к чему не привели. Охране пришлось вызвать полицию и передать девушку в руки сотрудников правопорядка.

В момент танца девушка не расставалась с алкоголем «Право роста» во «ВКонтакте»

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