После коллапса в Перми расширяют сеть пунктов приема больных ОРВИ

Минздрав пытается бороться с очередями в пермских поликлиниках Полина Анкушина

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Перми, где накануне выстроились многочасовые очереди в поликлиники, власти решили расширить сеть центров оказания медпомощи. В краевом Минздраве подчеркивают, что обращаться в них должны пациенты, не имеющие положительного теста на COVID-19 и болеющие в легкой форме.

«В связи с ростом числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусом расширяется сеть амбулаторных консультативно-диагностических центров для оказания первичной помощи пациентам с признаками ОРВИ в легкой форме течения заболевания. Расширение сети позволит развести потоки обращающихся, чтобы не допускать критических скоплений пациентов в АКДЦ в „часы пик“, сократить период ожидания приема и обеспечить своевременное оказание помощи», — сообщается на сайте правительства Пермского края.

С 1 февраля пациентов с ОРВИ в легкой форме начали принимать по месту жительства во всех поликлиниках Перми (филиалах АКДЦ), за исключением пяти филиалов: ул. Панфилова, 20, ул. Грачева, 12Е, ул. Запорожская, 5/7 и ул. Никулина, 10, ул. Монастырская, 159. «Если ваша поликлиника не работает в составе АКДЦ, необходимо прийти на прием в любую другую в своем районе», — отмечают в Минздраве.

Ранее URA.RU сообщало, что в пермских поликлиниках образовались огромные очереди. До этого власти перестроили систему оказания первичной медицинской помощи. На приезд «скорой» теперь могут рассчитывать не все — с обычными признаками ОРВИ и подозрением на COVID-19 в Минздраве советуют идти в больницу самостоятельно. Для этого в регионе создали более 60 COVID-центров. По данным Роспотребнадзора от 31 января, за сутки в Прикамье подтверждено 3 190 новых случаев коронавируса, что стало абсолютным рекордом за весь период диагностики в регионе.

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