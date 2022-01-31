Жители просят решить вопрос с очередями в медучреждениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Челябинска жалуются на очереди в поликлиниках. В социальных сетях горожане просят губернатора Алексея Текслера решить этот вопрос, поскольку скопление людей провоцирует распространение коронавируса.

«Помогите решить вопрос с поликлиниками. Сегодня ОКБ N2 — очереди с девяти утра. Сначала нужно взять талон в регистратуре, потом отстать много часов в очереди к терапевту, потом на ПЦР. Стояли все вместе человек сто — кто выздоровел, кто только заболел ковидом, у кого ОРВИ», — написала челябинка Ольга К. в группе «А.Л.Текслер, помоги!» в социальной сети «ВКонтакте».

Челябинска отмечает, что в очереди не соблюдается дистанция. Большинство посетителей поликлиники кашляют, имеют высокую температуру и заражают здоровых людей. В пресс-службе областного минздрава, куда URA.RU направило запрос, пообещали проверить данную информацию.

Жители жалуются на отсутствии дистанции в поликлинике Ольга К. в группе «А.Л.Текслер, помоги!» во «ВКонтакте»