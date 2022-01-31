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28 января 2022

Челябинцы жалуются на очереди в поликлиниках. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Амбулаторный центр для пациентов с симптомами и пункт пцр тестирования на covid19. Челябинск, очередь , коронавирус, covid, пцр, тестирование на ковид 19, пункт пцр тестирования
Жители просят решить вопрос с очередями в медучреждениях Фото:
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Коронавирус COVID-19

Жители Челябинска жалуются на очереди в поликлиниках. В социальных сетях горожане просят губернатора Алексея Текслера решить этот вопрос, поскольку скопление людей провоцирует распространение коронавируса.

«Помогите решить вопрос с поликлиниками. Сегодня ОКБ N2 — очереди с девяти утра. Сначала нужно взять талон в регистратуре, потом отстать много часов в очереди к терапевту, потом на ПЦР. Стояли все вместе человек сто — кто выздоровел, кто только заболел ковидом, у кого ОРВИ», — написала челябинка Ольга К. в группе «А.Л.Текслер, помоги!» в социальной сети «ВКонтакте».

Челябинска отмечает, что в очереди не соблюдается дистанция. Большинство посетителей поликлиники кашляют, имеют высокую температуру и заражают здоровых людей. В пресс-службе областного минздрава, куда URA.RU направило запрос, пообещали проверить данную информацию.

Жители жалуются на отсутствии дистанции в поликлинике

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Жители Челябинска жалуются на очереди в поликлиниках. В социальных сетях горожане просят губернатора Алексея Текслера решить этот вопрос, поскольку скопление людей провоцирует распространение коронавируса. «Помогите решить вопрос с поликлиниками. Сегодня ОКБ N2 — очереди с девяти утра. Сначала нужно взять талон в регистратуре, потом отстать много часов в очереди к терапевту, потом на ПЦР. Стояли все вместе человек сто — кто выздоровел, кто только заболел ковидом, у кого ОРВИ», — написала челябинка Ольга К. в группе «А.Л.Текслер, помоги!» в социальной сети «ВКонтакте». Челябинска отмечает, что в очереди не соблюдается дистанция. Большинство посетителей поликлиники кашляют, имеют высокую температуру и заражают здоровых людей. В пресс-службе областного минздрава, куда URA.RU направило запрос, пообещали проверить данную информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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