Депутат: пермяки сами доводят дома до аварийного состояния

01 февраля 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

Нерадивые собственники формируют круговорот аварийного жилья в природе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Не все собственники в Пермском крае ответственно относятся к своим домам, и в результате здания оказываются в аварийном состоянии. Об этом на заседании комитета по развитию инфраструктуры 1 февраля заявил его председатель Антон Удальев, передает корреспондент URA.RU. «При проведении капитального ремонта мы смотрим на состояние конструктивов. Два одинаковых дома, характеристики те же самые. Только у одного износ 70%, а у другого — 40%. Потому что за одним домом люди следили и содержали его, а за другим — не следили и не содержали. Я сложный вопрос сейчас затрагиваю. Но проблема в том, что те, кто не следили и не содержали, оказываются первыми в очереди на расселение. Действия собственников как-то рассматриваются при решении этого вопроса?», — обратился на заседании комитета к минстрою Антон Удальев. По его словам, ему известны случаи, когда это делается намерено, и в результате получается «круговорот аварийного жилья в природе». Вопрос «воспитания ответственного собственника» часто поднимается, ответила ему заместитель министра строительства Фаина Минх. Однако пока учитывается только состояние дома. «Мы часто встречаем в муниципалитетах, когда люди, которые вынуждены из бюджета муниципалитета, в том числе оплачивать часть расходов по расселению, сильно возмущаются, почему бюджетные деньги идут на расселение аварийного фонда, а не на нужды всей территории», — ответила ему Минх. Возможно, надо ужесточать законодательство на федеральном уровне, чтобы «не было условной бесплатной раздачи жилья». Ранее URA.RU сообщало, что в программе «Мужское и женское» на «Первом канале» автор и ведущий шоу Александр Гордон призвал губернатора Пермского края разобраться с переселением людей из аварийного жилья в Александровском муниципальном округе. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял эту ситуацию на контроль. Собственную проверку также проводит прокуратура. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Не все собственники в Пермском крае ответственно относятся к своим домам, и в результате здания оказываются в аварийном состоянии. Об этом на заседании комитета по развитию инфраструктуры 1 февраля заявил его председатель Антон Удальев, передает корреспондент URA.RU. «При проведении капитального ремонта мы смотрим на состояние конструктивов. Два одинаковых дома, характеристики те же самые. Только у одного износ 70%, а у другого — 40%. Потому что за одним домом люди следили и содержали его, а за другим — не следили и не содержали. Я сложный вопрос сейчас затрагиваю. Но проблема в том, что те, кто не следили и не содержали, оказываются первыми в очереди на расселение. Действия собственников как-то рассматриваются при решении этого вопроса?», — обратился на заседании комитета к минстрою Антон Удальев. По его словам, ему известны случаи, когда это делается намерено, и в результате получается «круговорот аварийного жилья в природе». Вопрос «воспитания ответственного собственника» часто поднимается, ответила ему заместитель министра строительства Фаина Минх. Однако пока учитывается только состояние дома. «Мы часто встречаем в муниципалитетах, когда люди, которые вынуждены из бюджета муниципалитета, в том числе оплачивать часть расходов по расселению, сильно возмущаются, почему бюджетные деньги идут на расселение аварийного фонда, а не на нужды всей территории», — ответила ему Минх. Возможно, надо ужесточать законодательство на федеральном уровне, чтобы «не было условной бесплатной раздачи жилья». Ранее URA.RU сообщало, что в программе «Мужское и женское» на «Первом канале» автор и ведущий шоу Александр Гордон призвал губернатора Пермского края разобраться с переселением людей из аварийного жилья в Александровском муниципальном округе. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял эту ситуацию на контроль. Собственную проверку также проводит прокуратура.