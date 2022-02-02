02 февраля 2022

В Екатеринбурге сдают двухэтажную каморку со спорным дизайном. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Студия выполнена в стиле «лофт» Фото:

Двухуровневую студию размером в 15 квадратных метров в Екатеринбурге сдают за 25 тысяч рублей в месяц. Студия выполнена в стиле лофт и расположена в центре города. Об этом рассказал владелец квартиры Сергей Бор в соцсетях.

«Небольшая светлая квартира-студия. <…> Площадь 15 метров. ДВА ЖИЛЫХ ЭТАЖА. Исторический центр города. Последний этаж. Отличный вид. Свежий ремонт с сохранением исторических нюансов. Без пластика и дпв, дсп в интерьере», — сообщает Бор на своей странице в соцсети «Вконтакте» (орфография сохранена).

Квартира располагается по адресу Ленина 52/4. Дом находится в реестре объектов культурного наследия федерального значения. «Для любителей истории города, безупречного стиля и конструктивизма», — уточняет Сергей.

Он также снял видеообзор жилья и выложил на Youtube. В нем он рассказал, что ванная и стиральная машина находятся на два этажа ниже и являются общими.

Дома Госпромурала расположенные на проспекте Ленина, 52 и 54, построены в 1930—1937 годах. Комплекс зданий является самой большой коммуной, построенной в СССР.

Фото:
Фото:

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Двухуровневую студию размером в 15 квадратных метров в Екатеринбурге сдают за 25 тысяч рублей в месяц. Студия выполнена в стиле лофт и расположена в центре города. Об этом рассказал владелец квартиры Сергей Бор в соцсетях. «Небольшая светлая квартира-студия. <…> Площадь 15 метров. ДВА ЖИЛЫХ ЭТАЖА. Исторический центр города. Последний этаж. Отличный вид. Свежий ремонт с сохранением исторических нюансов. Без пластика и дпв, дсп в интерьере», — сообщает Бор на своей странице в соцсети «Вконтакте» (орфография сохранена). Квартира располагается по адресу Ленина 52/4. Дом находится в реестре объектов культурного наследия федерального значения. «Для любителей истории города, безупречного стиля и конструктивизма», — уточняет Сергей. Он также снял видеообзор жилья и выложил на Youtube. В нем он рассказал, что ванная и стиральная машина находятся на два этажа ниже и являются общими. Дома Госпромурала расположенные на проспекте Ленина, 52 и 54, построены в 1930—1937 годах. Комплекс зданий является самой большой коммуной, построенной в СССР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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