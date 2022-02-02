Студия выполнена в стиле «лофт» Фото: Сергей Бор, vk.com

Двухуровневую студию размером в 15 квадратных метров в Екатеринбурге сдают за 25 тысяч рублей в месяц. Студия выполнена в стиле лофт и расположена в центре города. Об этом рассказал владелец квартиры Сергей Бор в соцсетях.

«Небольшая светлая квартира-студия. <…> Площадь 15 метров. ДВА ЖИЛЫХ ЭТАЖА. Исторический центр города. Последний этаж. Отличный вид. Свежий ремонт с сохранением исторических нюансов. Без пластика и дпв, дсп в интерьере», — сообщает Бор на своей странице в соцсети «Вконтакте» (орфография сохранена).

Квартира располагается по адресу Ленина 52/4. Дом находится в реестре объектов культурного наследия федерального значения. «Для любителей истории города, безупречного стиля и конструктивизма», — уточняет Сергей.

Он также снял видеообзор жилья и выложил на Youtube. В нем он рассказал, что ванная и стиральная машина находятся на два этажа ниже и являются общими.

Дома Госпромурала расположенные на проспекте Ленина, 52 и 54, построены в 1930—1937 годах. Комплекс зданий является самой большой коммуной, построенной в СССР.

Фото: Сергей Бор, vk.com

Фото: Сергей Бор, vk.com