«Уральские авиалинии» изменили правила провоза багажа

04 февраля 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Кроме веса иные показатели ручной клади не изменились Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 5 февраля меняет правила провоза ручной клади и багажа. Об этом заявили в пресс-службе «Уральских авиалиний». «С 5 февраля меняются нормы провоза багажа и ручной клади на всех регулярных рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии», — сообщается в пресс-релизе. Компания выделила три тарифа перевозки багажа: тариф «Промо», в который входит только ручная кладь до 10 кг;

тариф «Эконом», 1 чемодан до 23 кг в багаж и ручная кладь до 10 кг;

тариф «Премиум-эконом», 2 чемодана по 23 кг или 1 чемодан до 32 кг и ручная кладь до 10 кг. Кроме веса, иные показатели ручной клади не изменились и составляют 55×40×20 см или до 115 см в сумме трех измерений. В пресс-службе авиакомпании уточняется, что пассажиры с билетами, оформленными до 5 февраля принимаются с нормой провоза багажа, указанной в билете. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 5 февраля меняет правила провоза ручной клади и багажа. Об этом заявили в пресс-службе «Уральских авиалиний». «С 5 февраля меняются нормы провоза багажа и ручной клади на всех регулярных рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии», — сообщается в пресс-релизе. Компания выделила три тарифа перевозки багажа: Кроме веса, иные показатели ручной клади не изменились и составляют 55×40×20 см или до 115 см в сумме трех измерений. В пресс-службе авиакомпании уточняется, что пассажиры с билетами, оформленными до 5 февраля принимаются с нормой провоза багажа, указанной в билете.