03 февраля 2022

«Уральские авиалинии» изменили правила провоза багажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Кроме веса иные показатели ручной клади не изменились Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 5 февраля меняет правила провоза ручной клади и багажа. Об этом заявили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

«С 5 февраля меняются нормы провоза багажа и ручной клади на всех регулярных рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии», — сообщается в пресс-релизе. Компания выделила три тарифа перевозки багажа:

  • тариф «Промо», в который входит только ручная кладь до 10 кг;
  • тариф «Эконом», 1 чемодан до 23 кг в багаж и ручная кладь до 10 кг;
  • тариф «Премиум-эконом», 2 чемодана по 23 кг или 1 чемодан до 32 кг и ручная кладь до 10 кг.

Кроме веса, иные показатели ручной клади не изменились и составляют 55×40×20 см или до 115 см в сумме трех измерений. В пресс-службе авиакомпании уточняется, что пассажиры с билетами, оформленными до 5 февраля принимаются с нормой провоза багажа, указанной в билете.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 5 февраля меняет правила провоза ручной клади и багажа. Об этом заявили в пресс-службе «Уральских авиалиний». «С 5 февраля меняются нормы провоза багажа и ручной клади на всех регулярных рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии», — сообщается в пресс-релизе. Компания выделила три тарифа перевозки багажа: Кроме веса, иные показатели ручной клади не изменились и составляют 55×40×20 см или до 115 см в сумме трех измерений. В пресс-службе авиакомпании уточняется, что пассажиры с билетами, оформленными до 5 февраля принимаются с нормой провоза багажа, указанной в билете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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