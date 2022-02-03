«Уральские авиалинии» изменили правила провоза багажа

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 5 февраля меняет правила провоза ручной клади и багажа. Об этом заявили в пресс-службе «Уральских авиалиний».
«С 5 февраля меняются нормы провоза багажа и ручной клади на всех регулярных рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии», — сообщается в пресс-релизе. Компания выделила три тарифа перевозки багажа:
тариф «Промо», в который входит только ручная кладь до 10 кг;
тариф «Эконом», 1 чемодан до 23 кг в багаж и ручная кладь до 10 кг;
тариф «Премиум-эконом», 2 чемодана по 23 кг или 1 чемодан до 32 кг и ручная кладь до 10 кг.
Кроме веса, иные показатели ручной клади не изменились и составляют 55×40×20 см или до 115 см в сумме трех измерений. В пресс-службе авиакомпании уточняется, что пассажиры с билетами, оформленными до 5 февраля принимаются с нормой провоза багажа, указанной в билете.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 5 февраля меняет правила провоза ручной клади и багажа. Об этом заявили в пресс-службе «Уральских авиалиний». «С 5 февраля меняются нормы провоза багажа и ручной клади на всех регулярных рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии», — сообщается в пресс-релизе. Компания выделила три тарифа перевозки багажа: Кроме веса, иные показатели ручной клади не изменились и составляют 55×40×20 см или до 115 см в сумме трех измерений. В пресс-службе авиакомпании уточняется, что пассажиры с билетами, оформленными до 5 февраля принимаются с нормой провоза багажа, указанной в билете.