09 февраля 2022
08 февраля 2022

В Перми арестовали технику застройщика, с которым судился олигарх

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд Вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко 28 августа 2020. г. Пермь, кузяев андрей
Банк Андрея Кузяева судится с пермскими застройщиками Фото:

Судебные приставы арестовали технику и торговую точку компании «Камастрой», с которой ранее судился банк «Урал ФД», входящий в структуры пермского олигарха Андрея Кузяева. Как сообщили в службе приставов, застройщик задолжал более 30 млн рублей по договорным обязательствам и налоговым платежам.

«Судебный пристав наложил арест на собственность должника — торговую площадь в ТЦ «Молодежный», а также спецтехнику: бетономешалку, кран-борт и два автомобиля «ГАЗель. На данный момент, часть имущества проходит процедуру оценки специалистами, а часть уже выставлена на торги», — говорится на сайте УФССП России по Пермскому краю.

Ранее компания «Камастрой» лишилась возможности распоряжаться собственным имуществом на сотни миллионов рублей по решению Арбитражного суда. С иском обращался банк «Урал ФД», подконтрольный Андрею Кузяеву. 14 февраля арбитраж также рассмотрит иск «Урал ФД» с требованием банкротства компании «Трест УСМ-СМУ 7», которая должна финансовой организации 18,3 млн рублей.

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Судебные приставы арестовали технику и торговую точку компании «Камастрой», с которой ранее судился банк «Урал ФД», входящий в структуры пермского олигарха Андрея Кузяева. Как сообщили в службе приставов, застройщик задолжал более 30 млн рублей по договорным обязательствам и налоговым платежам. «Судебный пристав наложил арест на собственность должника — торговую площадь в ТЦ «Молодежный», а также спецтехнику: бетономешалку, кран-борт и два автомобиля «ГАЗель. На данный момент, часть имущества проходит процедуру оценки специалистами, а часть уже выставлена на торги», — говорится на сайте УФССП России по Пермскому краю. Ранее компания «Камастрой» лишилась возможности распоряжаться собственным имуществом на сотни миллионов рублей по решению Арбитражного суда. С иском обращался банк «Урал ФД», подконтрольный Андрею Кузяеву. 14 февраля арбитраж также рассмотрит иск «Урал ФД» с требованием банкротства компании «Трест УСМ-СМУ 7», которая должна финансовой организации 18,3 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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