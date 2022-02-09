В Перми арестовали технику застройщика, с которым судился олигарх

Банк Андрея Кузяева судится с пермскими застройщиками Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Судебные приставы арестовали технику и торговую точку компании «Камастрой», с которой ранее судился банк «Урал ФД», входящий в структуры пермского олигарха Андрея Кузяева. Как сообщили в службе приставов, застройщик задолжал более 30 млн рублей по договорным обязательствам и налоговым платежам.

«Судебный пристав наложил арест на собственность должника — торговую площадь в ТЦ «Молодежный», а также спецтехнику: бетономешалку, кран-борт и два автомобиля «ГАЗель. На данный момент, часть имущества проходит процедуру оценки специалистами, а часть уже выставлена на торги», — говорится на сайте УФССП России по Пермскому краю.

Ранее компания «Камастрой» лишилась возможности распоряжаться собственным имуществом на сотни миллионов рублей по решению Арбитражного суда. С иском обращался банк «Урал ФД», подконтрольный Андрею Кузяеву. 14 февраля арбитраж также рассмотрит иск «Урал ФД» с требованием банкротства компании «Трест УСМ-СМУ 7», которая должна финансовой организации 18,3 млн рублей.