10 февраля 2022

Екатеринбуржец проехал по городу в ванной в поддержку сборной РФ. Видео

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Екатеринбуржец в ванной прокатился по главному проспекту города Фото:

Екатеринбуржец зацепил ванную за автомобиль и прокатился в ней по проспекту Ленина. Соответствующее видео распространилось в соцсетях.

На видео видно, что на ванную нанесен хэштэг #WeWillROCyou. На олимпийских играх в Пекине Россия выступает без флага и представляют Олимпийский комитет России Russian Olympic Committee (ROC).

Ранее глава американского Антидопингового агентства Тревис Тайгарт заявил, что США может потребовать до миллиона долларов и 10 лет тюремного заключения для граждан РФ, причастных к допинг-скандалу российской фигуристы Камилы Валиевой. Фигуристку отстранили из-за положительной допинг-пробы.

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Екатеринбуржец зацепил ванную за автомобиль и прокатился в ней по проспекту Ленина. Соответствующее видео распространилось в соцсетях. На видео видно, что на ванную нанесен хэштэг #WeWillROCyou. На олимпийских играх в Пекине Россия выступает без флага и представляют Олимпийский комитет России Russian Olympic Committee (ROC). Ранее глава американского Антидопингового агентства Тревис Тайгарт заявил, что США может потребовать до миллиона долларов и 10 лет тюремного заключения для граждан РФ, причастных к допинг-скандалу российской фигуристы Камилы Валиевой. Фигуристку отстранили из-за положительной допинг-пробы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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