Екатеринбуржец в ванной прокатился по главному проспекту города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржец зацепил ванную за автомобиль и прокатился в ней по проспекту Ленина. Соответствующее видео распространилось в соцсетях.

На видео видно, что на ванную нанесен хэштэг #WeWillROCyou. На олимпийских играх в Пекине Россия выступает без флага и представляют Олимпийский комитет России Russian Olympic Committee (ROC).

Ранее глава американского Антидопингового агентства Тревис Тайгарт заявил, что США может потребовать до миллиона долларов и 10 лет тюремного заключения для граждан РФ, причастных к допинг-скандалу российской фигуристы Камилы Валиевой. Фигуристку отстранили из-за положительной допинг-пробы.