Бывшему вице-мэру Чебаркуля не сообщили в колонию о банкротстве

Отбывающего срок Алексея Сафонова ждет неприятный сюрприз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заседание по делу о банкротстве бывшего вице-мэра Чебаркуля Алексея отложено, следует из базы судебных дел. Экс-чиновнику не сообщили в колонию, где он отбывает срок за коррупцию, об иске ФНС.

«В материалах дела отсутствуют сведения о надлежащем извещении о дате, времени и месте судебного заседания Сафонова Алексея Павловича. Отложить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления на 2 марта 2022 года», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (имеется в распоряжении URA.RU).

Иск о признании Сафонова банкротом подала межрегиональная инспекция ФНС №23 по Челябинской области. В базе данных судебных приставов (ФССП) в отношении Сафонова значатся 16 исполнительных производств о взыскании неоплаченных долгов. Из них девять — на общую сумму более чем в 600 тысяч рублей — касаются налоговой задолженности. Кроме того, он практически не погасил 11-миллионный судебный штраф за коррупционное преступление.

Сафонова считали теневым хозяином курортного Чебаркуля, в том числе благодаря контактам с известной в масштабах страны ОПГ «Турбазовские». В феврале 2015 года его арестовали за попытку коммерческого подкупа. Однако девять лет колонии строгого режима он получил в 2017 году по итогам четвертой судимости. Следствие доказало, что Сафонов получил взяток на 4 млн рублей.

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