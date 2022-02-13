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В администрации челябинского района заболели все руководители

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Аппаратное совещание было отменено из-за болезни чиновников Фото:
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В администрации Карталинского района (Челябинская область) заболели все руководители. Как сообщил URA.RU глава района Анатолий Вдовин, 14 февраля из-за этого пришлось отменить аппаратное совещание.

«Сдал ПЦР-тест, кровь, жду результатов. Это же сделали мои заместители. Точный диагноз будет озвучен позднее», — сообщил URA.RU Анатолий Вдовин.

Глава района добавил, что он продолжает работать в дистанционном режиме. Все бумаги находятся у него на руках.

Ранее на удаленную работу перешел представляющий в Госдуме Челябинскую область депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг. У депутата обнаружен «Омикрон».

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В администрации Карталинского района (Челябинская область) заболели все руководители. Как сообщил URA.RU глава района Анатолий Вдовин, 14 февраля из-за этого пришлось отменить аппаратное совещание. «Сдал ПЦР-тест, кровь, жду результатов. Это же сделали мои заместители. Точный диагноз будет озвучен позднее», — сообщил URA.RU Анатолий Вдовин. Глава района добавил, что он продолжает работать в дистанционном режиме. Все бумаги находятся у него на руках. Ранее на удаленную работу перешел представляющий в Госдуме Челябинскую область депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг. У депутата обнаружен «Омикрон».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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