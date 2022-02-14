Пермяки поспорили с Махониным из-за поста в соцсетях

Дмитрий Махонин получил отклик жителей на проблему аварийного жилья Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в соцсетях заявил, что регион стал одним из лучших в России по темпам расселения аварийного жилья, но получил множество негативных комментариев. Жители Прикамья пишут, что сами ждут расселения много лет, а также напоминают про скандальный выпуск шоу «Мужское и женское» на «Первом канале», в котором обсуждалась проблема аварийного жилья в Александровске.

«Мы одни из лучших в стране по темпам расселения аварийного жилья. В прошлом году переселили 108 тыс. квадратных метров аварийки, в благоустроенное жилье переехали порядка 7 тысяч человек. На этот год Фонд содействия реформированию ЖКХ снова подтвердил нам опережающее финансирование — 7,8 млрд рублей», — написал Махонин в Instagram и «ВКонтакте».

В ответ пользователи соцсетей сообщили о своем видении проблемы. «Нас расселили и дали квартиру в доме, которому более 60 лет, вот такие квартиры выдают, где все сыпется, старая проводка и ржавые трубы!» — пишет Светлана. Екатерина из Перми сообщает, что ждет расселения больше 18 лет: «И все нас завтраками кормят, и каждый год отсрочивают». Жительница Новых Лядов рассказала губернатору, что ее дом «рушится на глазах»: «Второй этаж расселили, т. к. во всех квартирах упал потолок, а в нашей квартире на 1 этаже, начинает проваливаться пол и трещать стены», — описывает она условия жизни.

Ранее URA.RU писало, что на ситуацию с аварийным жильем в одном из городов Прикамья взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Это произошло после выхода на «Первом канале» шоу Александра Гордона, где жители Александровска рассказали, как им приходится годами жить в разрушающихся домах.

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