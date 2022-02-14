Получать пенсию за мужчину пришла его супруга Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске 81-летний житель не смог получить пенсию, так как на почте усомнились в актуальности доверенности на получение денег его женой. Дочь пенсионера написала об этом в социальных сетях, предположив, что на почте могли решить, что мужчина умер.

«Сегодня почтальон пенсию не выдала, объяснила это тем, что он давно не расписывался. И деньги по льготе за капремонт, которые принесла, тоже не дала. То есть кто-то на почте или в ПФР засомневался, жив ли получатель?» — написала в группе «Пусть Котова знает!» дочь пенсионера Алла Л.

Женщина добавила, что пенсию ее отца по доверенности получает мама. До этого проблем с получением не возникало.

Комментируя данный инцидент, в пресс-службе УПФР Челябинской области URA.RU объяснили, что на почте возник вопрос об актуальности доверенности. В фонде рассказали, что пенсионер уже год не получал пенсию лично. Выплата пенсии по доверенности производится при условии ежегодного подтверждения пенсионером факта регистрации по месту получения выплаты.

Ранее депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг призвал ПФР к ответу за занижение пенсий россиян. Он уже подготовил депутатский запрос руководству фонда.