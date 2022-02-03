Депутат Госдумы потребовал от ПФР ответить за занижение пенсий

03 февраля 2022 в 19:57 Размер текста - 17 +

Пенсионерка пожаловалась депутату на занижение выплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пенсионный фонд России (ПФР) должен ответить за занижение пенсий граждан. Об этом заявил депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг. Причиной стала история пенсионерки, которой занизили выплату. «Такое нарушение закона и прав граждан, которое приводит к уменьшению их пенсий, не должно оставаться без внимания. Я уже подготовил депутатский запрос руководству ПФР. Попросил своих помощников подготовить обращение в прокуратуру. Будем наказывать сотрудников Пенсионного фонда, которые умышленно нарушают пенсионные права граждан», — высказался Гартунг на своей странице в соцсети TikTok. К Гартунгу за помощью обратилась пенсионерка, которая пожаловалась на занижение выплаты. По ее словам, в ПФР отказались принимать справки о зарплате и назначили минимальную пенсию. URA.RU направило запрос в пресс-службу Пенсионного фонда. На момент публикации материала ответа не поступило. Ранее Гартунг уже обвинял ПФР в занижении пенсий. По его словам, случаи носят массовый характер и являются системной ошибкой. Выплаты нужно автоматически пересчитывать, иначе нет смысла в работе ПФР, считает депутат. Пенсионерам чаще всего занижают выплаты из-за ошибок отдела кадров, проблемами со СНИЛС и неверной информации о трудовом стаже, цитирует сайт MK.RU юриста Ольгу Субботину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пенсионный фонд России (ПФР) должен ответить за занижение пенсий граждан. Об этом заявил депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг. Причиной стала история пенсионерки, которой занизили выплату. «Такое нарушение закона и прав граждан, которое приводит к уменьшению их пенсий, не должно оставаться без внимания. Я уже подготовил депутатский запрос руководству ПФР. Попросил своих помощников подготовить обращение в прокуратуру. Будем наказывать сотрудников Пенсионного фонда, которые умышленно нарушают пенсионные права граждан», — высказался Гартунг на своей странице в соцсети TikTok. К Гартунгу за помощью обратилась пенсионерка, которая пожаловалась на занижение выплаты. По ее словам, в ПФР отказались принимать справки о зарплате и назначили минимальную пенсию. URA.RU направило запрос в пресс-службу Пенсионного фонда. На момент публикации материала ответа не поступило. Ранее Гартунг уже обвинял ПФР в занижении пенсий. По его словам, случаи носят массовый характер и являются системной ошибкой. Выплаты нужно автоматически пересчитывать, иначе нет смысла в работе ПФР, считает депутат. Пенсионерам чаще всего занижают выплаты из-за ошибок отдела кадров, проблемами со СНИЛС и неверной информации о трудовом стаже, цитирует сайт MK.RU юриста Ольгу Субботину.