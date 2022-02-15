Свердловских силовиков, обвиненных в изнасиловании, судят заново

16 февраля 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

По версии следствия, полицейские изнасиловали девушку в служебном автомобиле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-полицейских из Екатеринбурга Вячеслава Тропина, Вадима Мустафина и Андрея Бессарабова, которых обвиняли в изнасиловании девушки, но потом оправдали, начнут судить за преступление заново. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Суд постановил отменить в отношении А.С. Бессарабова, В.К. Мустафина и В. А. Тропина оправдательный приговор и направить уголовное дело на новое рассмотрение», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Дело возвращено в Ленинский райсуд Екатеринбурга, но состав суда будет изменен. Решение об отмене оправдательного приговора было принято после рассмотрения апелляций потерпевший. Также о пересмотре дела экс-полицейских ходатайствовала прокуратура. Ранее Тропина, Мустафина и Бессарабова осудили за изнасилование 22-летней девушки в служебном автомобиле. В 2020 году Ленинский райсуд приговорил их к лишению свободы в колонии общего режима, однако позже приговор был отменен. Несмотря на это, мужчины были уволены из правоохранительных органов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-полицейских из Екатеринбурга Вячеслава Тропина, Вадима Мустафина и Андрея Бессарабова, которых обвиняли в изнасиловании девушки, но потом оправдали, начнут судить за преступление заново. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Суд постановил отменить в отношении А.С. Бессарабова, В.К. Мустафина и В. А. Тропина оправдательный приговор и направить уголовное дело на новое рассмотрение», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Дело возвращено в Ленинский райсуд Екатеринбурга, но состав суда будет изменен. Решение об отмене оправдательного приговора было принято после рассмотрения апелляций потерпевший. Также о пересмотре дела экс-полицейских ходатайствовала прокуратура. Ранее Тропина, Мустафина и Бессарабова осудили за изнасилование 22-летней девушки в служебном автомобиле. В 2020 году Ленинский райсуд приговорил их к лишению свободы в колонии общего режима, однако позже приговор был отменен. Несмотря на это, мужчины были уволены из правоохранительных органов.