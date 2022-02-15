15 февраля 2022

Свердловских силовиков, обвиненных в изнасиловании, судят заново

© Служба новостей «URA.RU»
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По версии следствия, полицейские изнасиловали девушку в служебном автомобиле Фото:

Экс-полицейских из Екатеринбурга Вячеслава Тропина, Вадима Мустафина и Андрея Бессарабова, которых обвиняли в изнасиловании девушки, но потом оправдали, начнут судить за преступление заново. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Суд постановил отменить в отношении А.С. Бессарабова, В.К. Мустафина и В. А. Тропина оправдательный приговор и направить уголовное дело на новое рассмотрение», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Дело возвращено в Ленинский райсуд Екатеринбурга, но состав суда будет изменен.

Решение об отмене оправдательного приговора было принято после рассмотрения апелляций потерпевший. Также о пересмотре дела экс-полицейских ходатайствовала прокуратура.

Ранее Тропина, Мустафина и Бессарабова осудили за изнасилование 22-летней девушки в служебном автомобиле. В 2020 году Ленинский райсуд приговорил их к лишению свободы в колонии общего режима, однако позже приговор был отменен. Несмотря на это, мужчины были уволены из правоохранительных органов.

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Экс-полицейских из Екатеринбурга Вячеслава Тропина, Вадима Мустафина и Андрея Бессарабова, которых обвиняли в изнасиловании девушки, но потом оправдали, начнут судить за преступление заново. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Суд постановил отменить в отношении А.С. Бессарабова, В.К. Мустафина и В. А. Тропина оправдательный приговор и направить уголовное дело на новое рассмотрение», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Дело возвращено в Ленинский райсуд Екатеринбурга, но состав суда будет изменен. Решение об отмене оправдательного приговора было принято после рассмотрения апелляций потерпевший. Также о пересмотре дела экс-полицейских ходатайствовала прокуратура. Ранее Тропина, Мустафина и Бессарабова осудили за изнасилование 22-летней девушки в служебном автомобиле. В 2020 году Ленинский райсуд приговорил их к лишению свободы в колонии общего режима, однако позже приговор был отменен. Несмотря на это, мужчины были уволены из правоохранительных органов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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