20 февраля 2022
19 февраля 2022
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Депутат Госдумы Бурматов выложил в TikTok поцелуй с попугаем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Владимира Бурматова с политтехнологами. Челябинск, бурматов владимир
Владимир Бурматов часто выкладывает контент в защиту животных (фото из архива) Фото:

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области выложил в TikTok видео поцелуя с попугаем. По мнению Владимира Бурматова, позитивная дружба с Кешей зарядит пользователей соцсетей энергией на предстоящую неделю.

«Доброго понедельничного утра! Это видео заряжено на то, чтобы вся неделя выдалась хорошей, легкой и успешной», — написал Бурматов в социальных сетях своим подписчикам.

На видео белый попугай также пьет с депутатом чай из одной кружки, чистит для него арахис и кормит Бурматова орешками из клюва. Пользователи соцсетей отметили, что попугай Кеша очень хороший и красивый, а видео получилось забавным и милым.

Другие подписчики считают, что поцелуи депутата могут оказаться губительными для попугая. «Птиц не рекомендуется ни целовать в клюв, ни кормить из своей посуды, так как микрофлора ротовой полости человека может быть губительна для птиц. Только отдельная посуда и никаких поцелуев в клюв», — написал подписчик Бурматова под его видео.

Бурматов рассказал URA.RU, что Кеша в свое время стал жертвой зоомагазинов. Сейчас попугай проходит реабилитацию у челябинского ветеринара Карена Даллакяна.

Попугай Кеша кормит Владимира Бурматова орешками
Фото:
Пользователи считают, что столь близкое общение может погубить попугая
Фото:

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Депутат Госдумы РФ от Челябинской области выложил в TikTok видео поцелуя с попугаем. По мнению Владимира Бурматова, позитивная дружба с Кешей зарядит пользователей соцсетей энергией на предстоящую неделю. «Доброго понедельничного утра! Это видео заряжено на то, чтобы вся неделя выдалась хорошей, легкой и успешной», — написал Бурматов в социальных сетях своим подписчикам. На видео белый попугай также пьет с депутатом чай из одной кружки, чистит для него арахис и кормит Бурматова орешками из клюва. Пользователи соцсетей отметили, что попугай Кеша очень хороший и красивый, а видео получилось забавным и милым. Другие подписчики считают, что поцелуи депутата могут оказаться губительными для попугая. «Птиц не рекомендуется ни целовать в клюв, ни кормить из своей посуды, так как микрофлора ротовой полости человека может быть губительна для птиц. Только отдельная посуда и никаких поцелуев в клюв», — написал подписчик Бурматова под его видео. Бурматов рассказал URA.RU, что Кеша в свое время стал жертвой зоомагазинов. Сейчас попугай проходит реабилитацию у челябинского ветеринара Карена Даллакяна.
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