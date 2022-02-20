Владимир Бурматов часто выкладывает контент в защиту животных (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области выложил в TikTok видео поцелуя с попугаем. По мнению Владимира Бурматова, позитивная дружба с Кешей зарядит пользователей соцсетей энергией на предстоящую неделю.

«Доброго понедельничного утра! Это видео заряжено на то, чтобы вся неделя выдалась хорошей, легкой и успешной», — написал Бурматов в социальных сетях своим подписчикам.

На видео белый попугай также пьет с депутатом чай из одной кружки, чистит для него арахис и кормит Бурматова орешками из клюва. Пользователи соцсетей отметили, что попугай Кеша очень хороший и красивый, а видео получилось забавным и милым.

Другие подписчики считают, что поцелуи депутата могут оказаться губительными для попугая. «Птиц не рекомендуется ни целовать в клюв, ни кормить из своей посуды, так как микрофлора ротовой полости человека может быть губительна для птиц. Только отдельная посуда и никаких поцелуев в клюв», — написал подписчик Бурматова под его видео.

Бурматов рассказал URA.RU, что Кеша в свое время стал жертвой зоомагазинов. Сейчас попугай проходит реабилитацию у челябинского ветеринара Карена Даллакяна.

Попугай Кеша кормит Владимира Бурматова орешками Фото: скрин TikTok Владимира Бурматова

Пользователи считают, что столь близкое общение может погубить попугая Фото: скрин TikTok Владимира Бурматова