Депутат Госдумы РФ от Челябинской области выложил в TikTok видео поцелуя с попугаем. По мнению Владимира Бурматова, позитивная дружба с Кешей зарядит пользователей соцсетей энергией на предстоящую неделю.
«Доброго понедельничного утра! Это видео заряжено на то, чтобы вся неделя выдалась хорошей, легкой и успешной», — написал Бурматов в социальных сетях своим подписчикам.
На видео белый попугай также пьет с депутатом чай из одной кружки, чистит для него арахис и кормит Бурматова орешками из клюва. Пользователи соцсетей отметили, что попугай Кеша очень хороший и красивый, а видео получилось забавным и милым.
Другие подписчики считают, что поцелуи депутата могут оказаться губительными для попугая. «Птиц не рекомендуется ни целовать в клюв, ни кормить из своей посуды, так как микрофлора ротовой полости человека может быть губительна для птиц. Только отдельная посуда и никаких поцелуев в клюв», — написал подписчик Бурматова под его видео.
Бурматов рассказал URA.RU, что Кеша в свое время стал жертвой зоомагазинов. Сейчас попугай проходит реабилитацию у челябинского ветеринара Карена Даллакяна.
Попугай Кеша кормит Владимира Бурматова орешками
Фото: скрин TikTok Владимира Бурматова
Пользователи считают, что столь близкое общение может погубить попугая
Депутат Госдумы РФ от Челябинской области выложил в TikTok видео поцелуя с попугаем. По мнению Владимира Бурматова, позитивная дружба с Кешей зарядит пользователей соцсетей энергией на предстоящую неделю. «Доброго понедельничного утра! Это видео заряжено на то, чтобы вся неделя выдалась хорошей, легкой и успешной», — написал Бурматов в социальных сетях своим подписчикам. На видео белый попугай также пьет с депутатом чай из одной кружки, чистит для него арахис и кормит Бурматова орешками из клюва. Пользователи соцсетей отметили, что попугай Кеша очень хороший и красивый, а видео получилось забавным и милым. Другие подписчики считают, что поцелуи депутата могут оказаться губительными для попугая. «Птиц не рекомендуется ни целовать в клюв, ни кормить из своей посуды, так как микрофлора ротовой полости человека может быть губительна для птиц. Только отдельная посуда и никаких поцелуев в клюв», — написал подписчик Бурматова под его видео. Бурматов рассказал URA.RU, что Кеша в свое время стал жертвой зоомагазинов. Сейчас попугай проходит реабилитацию у челябинского ветеринара Карена Даллакяна.