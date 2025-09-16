В Челябинской области подожгли новую мечеть и подбросили к ней свиную голову

В Чесме Челябинской области произошло два нападения на местную мечеть. Неизвестные подбросили свиную голову, а затем подожгли здание. Инциденты случились в течение двух недель. Это подтвердили администрация района и МЧС.
«На улице Окружной в Чесме к мечети, открытой осенью прошлого года, подкинули свиную голову, а потом подожгли здание. Все случилось за последние две недели. Факт происшествий подтвердили районная администрация, МЧС и главный муфтий УрФО Ринат Раев», — пишет издание «74.ру».
По данным «74.ру», голову животного подкинули 31 августа, а пожар устроили 12 сентября. Злоумышленники снимали свои действия на видео, сопровождая их оскорбительными и экстремистскими высказываниями. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС. Возгорание было ликвидировано сторожем до приезда служб.
Главный муфтий УрФО Ринат Раев назвал произошедшее провокацией, направленной на разжигание ненависти и дестабилизацию обстановки внутри страны. Мечеть продолжает работать в обычном режиме, правоохранительные органы ищут подозреваемых.
