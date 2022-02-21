У убитой бывшим мужем-депутатом челябинки осталось трое детей

Решается вопрос, с кем останутся дети убитой женщины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У сотрудницы ЮУЖД, которая стала жертвой нападения бывшего мужа-депутата, осталось трое несовершеннолетних детей. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова

«В семье осталось трое несовершеннолетних детей. Мы выясняем все обстоятельства. Решается вопрос, с кем будут находится дети», — сообщила URA.RU Майорова.

Вооруженное нападение на сотрудников станции в Карталинском районе произошло 21 февраля. Бывший муж женщины, депутат от «Единой России», не смог простить уход жены. Он пришел с охотничьим ружьем к ней на работу и застрелил ее, после чего нанес ранения еще одному сотруднику станции и скрылся с места преступления.

Челябинским следственным отделом на транспорте СК России возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 105, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, покушение на убийство двух и более лиц). Расследование находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.

Жители Карталинского района в социальных сетях выразили свои соболезнования семье женщины. Благотворительная группа «Твори добро» объявила срочный сбор средств на ее похороны.