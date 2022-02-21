21 февраля 2022
20 февраля 2022

У убитой бывшим мужем-депутатом челябинки осталось трое детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Место убийства Ксении Каторгиной в Орджоникидзевском районе. Екатеринбург, полиция, лента ограждения, оцепление, место преступления
Решается вопрос, с кем останутся дети убитой женщины Фото:

У сотрудницы ЮУЖД, которая стала жертвой нападения бывшего мужа-депутата, осталось трое несовершеннолетних детей. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова

«В семье осталось трое несовершеннолетних детей. Мы выясняем все обстоятельства. Решается вопрос, с кем будут находится дети», — сообщила URA.RU Майорова.

Вооруженное нападение на сотрудников станции в Карталинском районе произошло 21 февраля. Бывший муж женщины, депутат от «Единой России», не смог простить уход жены. Он пришел с охотничьим ружьем к ней на работу и застрелил ее, после чего нанес ранения еще одному сотруднику станции и скрылся с места преступления.

Челябинским следственным отделом на транспорте СК России возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 105, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, покушение на убийство двух и более лиц). Расследование находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.

Жители Карталинского района в социальных сетях выразили свои соболезнования семье женщины. Благотворительная группа «Твори добро» объявила срочный сбор средств на ее похороны.

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У сотрудницы ЮУЖД, которая стала жертвой нападения бывшего мужа-депутата, осталось трое несовершеннолетних детей. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова «В семье осталось трое несовершеннолетних детей. Мы выясняем все обстоятельства. Решается вопрос, с кем будут находится дети», — сообщила URA.RU Майорова. Вооруженное нападение на сотрудников станции в Карталинском районе произошло 21 февраля. Бывший муж женщины, депутат от «Единой России», не смог простить уход жены. Он пришел с охотничьим ружьем к ней на работу и застрелил ее, после чего нанес ранения еще одному сотруднику станции и скрылся с места преступления. Челябинским следственным отделом на транспорте СК России возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 105, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, покушение на убийство двух и более лиц). Расследование находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры. Жители Карталинского района в социальных сетях выразили свои соболезнования семье женщины. Благотворительная группа «Твори добро» объявила срочный сбор средств на ее похороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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