Челябинская пенсионерка выиграла 1 млн рублей в лотерею

Воспитатель детсада с юности играла в лотерею, но удача улыбнулась ей лишь на пенсии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Челябинской области Людмила Саломатова выиграла 1 млн рублей в «Русское лото». После выхода на пенсию лотереи стали главным увлечением женщины, ранее работавшей воспитателем детсада, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Столото».

«Была в гостях у соседки и попросила ее сына помочь проверить итоги розыгрыша в интернете. Когда он сказал сумму, я подумала, что это шутка. Побежала к компьютеру, чтобы собственными глазами увидеть свой миллион», — цитирует женщину пресс-служба компании.

По словам победительницы, лотереями она увлекается с юности. Ей интересен сам процесс и сопровождающая его атмосфера азарта. Счастливцам, которым ранее улыбалась удача, она никогда не завидовала. Пока пенсионерка радуется выигрышу и размышляет, на что потратить деньги.

В начале месяца счастливчиком оказался неизвестный челябинец. Лотерейный билет он купил буквально за несколько минут до розыгрыша. До него водитель Юрий Иванов выиграл квартиру стоимостью 1,7 млн рублей, купив билет по совету продавца лотерейного киоска.