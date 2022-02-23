Иностранная валюта значительно выросла в цене Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Жители Перми начали присматриваться к курсам валют в связи с резким падением рубля. В редакцию URA.RU жительница прислала фотографию из ТЦ «Колизей», где располагается отделение «Абсолют банка». Пермячку напугал указанный там курс евро и доллара.

«Шла мимо, увидела и ахнула. Евро уже за 180 рублей, а доллар за 160. Думаю, неужели так курс взлетел? Сразу полезла в интернет, проверять. Цифры „8000“ и „9000“ — понятны, это 80 и 90 рублей… В общем, неясно, что это, почему так», — рассказала URA.RU жительница.

На сайте «Абсолют банк» указаны другие цены актуального курса. Доллар США: покупка — 80 рублей, продажа — 120 рублей. Евро: покупка — 90 рублей, продажа — 130.

Ранее URA.RU сообщало, что в ближайшее время серьезных последствий от введения новых антироссийских санкций ЕС и США для крупных пермских промпредприятий не будет. Но существуют риски в долгосрочной перспективе.

Кажется, это действительно реальный курс для пермского отделения банка читатель URA.RU