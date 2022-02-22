Губернатор Евгений Куйвашев и полпред Владимир Якушев провели 23 февраля на хоккейной площадке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первые лица свердловской политики сыграли товарищеский хоккейный матч в честь Дня защитника Отечества. На лед «Дацюк-Арены» в Екатеринбурге свои команды вывели губернатор Евгений Куйвашев и представитель президента в УрФО Владимир Якушев, передает корреспондент URA.RU. Интрига в матче сохранялась до последних минут, пока все не решил точный бросок полпреда.

«23 февраля — день настоящих мужчин, а в хоккей играют настоящие мужчины. Поэтому сегодня мы именно здесь решили отметить этот праздник. Я знаю, что сегодня во многих городах 23 февраля так и встречают — кто на хоккейной площадке, кто на футбольной, кто на лыжах катается. Это хорошая традиция, предложу коллегам продолжать ее», — сказал Якушев URA.RU.

Многие считают хоккей самой большой спортивной страстью полпреда. В середине 2000-х, будучи главой Тюменской области, Якушев играл за сборную правительства региона — с ним же выступал Куйвашев, руководивший мэрией Тобольска. В этот раз сыграть вместе они не смогли: губернатор продолжает восстанавливаться после травмы ноги. За матчем Куйвашев наблюдал со скамейки, периодически давая подсказки коллегам: вице-губернатору Олегу Чемезову, министру спорта Леониду Рапопорту, министру промышленности Сергею Пересторонину и другим.

Весь первый период бесплодные атаки шли то на одни, то на другие ворота, пока на последней минуте счет не открыл Рапопорт — команда свердловского кабмина повела 1:0. «Потому что вратари хорошие. А вот нападающие…» — со смехом объяснил дефицит голов Чемезов. Уже в следующем периоде команды исправились. Во второй 15-минутке подопечные Куйвашева увеличили счет до 3:1.

«Ты им, видимо, какие-то премиальные объявил!» — в перерыве обратился Якушев к губернатору, рассмешив соперников. Пока обе команды обсуждали тактику на итоговый отрезок, по трибунам пошел слух — матч будет доигран вничью. И действительно: в самом начале периода счет стал 3:2, а ближе к концовке команда полпреда его сравняла.

Однако расходиться, не выяснив победителя, чиновники отказались — договорились сыграть до последней забитой шайбы. В дополнительное время исход игры решил сам Якушев: в одной из контратак получил пас на ход, вышел по флангу один на один с вратарем и забросил шайбу в левый верхний угол. Итог — 3:4, победа подопечных полпреда. «Всем спасибо за игру. Победителей ждет приз в раздевалке», — объявил губернатор.

«Со времен, когда я начинал играть в хоккей, я был вице-губернатором Тюменской области — „вторым номером“ в регионе после Сергея Семеновича [Собянина]. Поэтому традиционно №2 у меня на майке и в хоккее, и в футболе, и везде», — рассказал URA.RU Владимир Якушев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Партнерами полпреда стали игроки Ночной хоккейной лиги — это давало небольшое преимущество в игре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Ты, я смотрю, научился правой играть», — приободрил губернатор автора первой шайбы Леонида Рапопорта (№77). Глава минспорта поразил зрителей своим дриблингом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-губернатор Олег Чемезов взял на игру сына — и тот весь матч не давал скучать скамейке запасных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обычно Владимир Якушев играет в обороне, однако в этот раз чаще проявлял себя в атаке — позволяли опытные партнеры у своих ворот Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Команда свердловского правительства уверенно вела в две шайбы, но в третьем периоде быстро растеряла преимущество Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После игры команды сфотографировались на память — и отправились праздновать 23 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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