Первые лица свердловской политики сыграли товарищеский хоккейный матч в честь Дня защитника Отечества. На лед «Дацюк-Арены» в Екатеринбурге свои команды вывели губернатор Евгений Куйвашев и представитель президента в УрФО Владимир Якушев, передает корреспондент URA.RU. Интрига в матче сохранялась до последних минут, пока все не решил точный бросок полпреда.
«23 февраля — день настоящих мужчин, а в хоккей играют настоящие мужчины. Поэтому сегодня мы именно здесь решили отметить этот праздник. Я знаю, что сегодня во многих городах 23 февраля так и встречают — кто на хоккейной площадке, кто на футбольной, кто на лыжах катается. Это хорошая традиция, предложу коллегам продолжать ее», — сказал Якушев URA.RU.
Многие считают хоккей самой большой спортивной страстью полпреда. В середине 2000-х, будучи главой Тюменской области, Якушев играл за сборную правительства региона — с ним же выступал Куйвашев, руководивший мэрией Тобольска. В этот раз сыграть вместе они не смогли: губернатор продолжает восстанавливаться после травмы ноги. За матчем Куйвашев наблюдал со скамейки, периодически давая подсказки коллегам: вице-губернатору Олегу Чемезову, министру спорта Леониду Рапопорту, министру промышленности Сергею Пересторонину и другим.
Весь первый период бесплодные атаки шли то на одни, то на другие ворота, пока на последней минуте счет не открыл Рапопорт — команда свердловского кабмина повела 1:0. «Потому что вратари хорошие. А вот нападающие…» — со смехом объяснил дефицит голов Чемезов. Уже в следующем периоде команды исправились. Во второй 15-минутке подопечные Куйвашева увеличили счет до 3:1.
«Ты им, видимо, какие-то премиальные объявил!» — в перерыве обратился Якушев к губернатору, рассмешив соперников. Пока обе команды обсуждали тактику на итоговый отрезок, по трибунам пошел слух — матч будет доигран вничью. И действительно: в самом начале периода счет стал 3:2, а ближе к концовке команда полпреда его сравняла.
Однако расходиться, не выяснив победителя, чиновники отказались — договорились сыграть до последней забитой шайбы. В дополнительное время исход игры решил сам Якушев: в одной из контратак получил пас на ход, вышел по флангу один на один с вратарем и забросил шайбу в левый верхний угол. Итог — 3:4, победа подопечных полпреда. «Всем спасибо за игру. Победителей ждет приз в раздевалке», — объявил губернатор.
«Со времен, когда я начинал играть в хоккей, я был вице-губернатором Тюменской области — „вторым номером“ в регионе после Сергея Семеновича [Собянина]. Поэтому традиционно №2 у меня на майке и в хоккее, и в футболе, и везде», — рассказал URA.RU Владимир Якушев
Первые лица свердловской политики сыграли товарищеский хоккейный матч в честь Дня защитника Отечества. На лед «Дацюк-Арены» в Екатеринбурге свои команды вывели губернатор Евгений Куйвашев и представитель президента в УрФО Владимир Якушев, передает корреспондент URA.RU. Интрига в матче сохранялась до последних минут, пока все не решил точный бросок полпреда. «23 февраля — день настоящих мужчин, а в хоккей играют настоящие мужчины. Поэтому сегодня мы именно здесь решили отметить этот праздник. Я знаю, что сегодня во многих городах 23 февраля так и встречают — кто на хоккейной площадке, кто на футбольной, кто на лыжах катается. Это хорошая традиция, предложу коллегам продолжать ее», — сказал Якушев URA.RU. Многие считают хоккей самой большой спортивной страстью полпреда. В середине 2000-х, будучи главой Тюменской области, Якушев играл за сборную правительства региона — с ним же выступал Куйвашев, руководивший мэрией Тобольска. В этот раз сыграть вместе они не смогли: губернатор продолжает восстанавливаться после травмы ноги. За матчем Куйвашев наблюдал со скамейки, периодически давая подсказки коллегам: вице-губернатору Олегу Чемезову, министру спорта Леониду Рапопорту, министру промышленности Сергею Пересторонину и другим. Весь первый период бесплодные атаки шли то на одни, то на другие ворота, пока на последней минуте счет не открыл Рапопорт — команда свердловского кабмина повела 1:0. «Потому что вратари хорошие. А вот нападающие…» — со смехом объяснил дефицит голов Чемезов. Уже в следующем периоде команды исправились. Во второй 15-минутке подопечные Куйвашева увеличили счет до 3:1. «Ты им, видимо, какие-то премиальные объявил!» — в перерыве обратился Якушев к губернатору, рассмешив соперников. Пока обе команды обсуждали тактику на итоговый отрезок, по трибунам пошел слух — матч будет доигран вничью. И действительно: в самом начале периода счет стал 3:2, а ближе к концовке команда полпреда его сравняла. Однако расходиться, не выяснив победителя, чиновники отказались — договорились сыграть до последней забитой шайбы. В дополнительное время исход игры решил сам Якушев: в одной из контратак получил пас на ход, вышел по флангу один на один с вратарем и забросил шайбу в левый верхний угол. Итог — 3:4, победа подопечных полпреда. «Всем спасибо за игру. Победителей ждет приз в раздевалке», — объявил губернатор.