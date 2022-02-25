Минобороны: войска ДНР прорвали оборону националистов

25 февраля 2022 в 22:20 Размер текста - 17 +

Войска ДНР вышли к городу Волноваха, сообщили в Минобороны Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Армия Донецкой народной республики прорвала оборону националистических батальонов и вышла к городу Волноваха. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Войска ДНР, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, вышли к Волновахе. Число выведенных из строя объектов военной инфраструктуры Украины возросло до 211», — приводит ТАСС сообщение Минобороны. В Минобороны подчеркнули, что Служба безопасности Украины заранее внедрила в воинские части прошедших специальную подготовку националистов, чтобы они выявляли неблагонадежных военнослужащих. «В случае принятия командирами подразделений ВСУ решений об отходе с занимаемых рубежей националисты действуют в качестве заградительных отрядов», — отметили в Минобороны. Националисты также подрывают мосты, чтобы исключить возможность отступления ВСУ. В Минобороны сообщили, что зафиксировали множество случаев самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава. Военная операция России на территории Украины началась 24 февраля. Ее главная цель — это демилитаризация и денацификация Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в Киеве «засела шайка наркоманов и неонацистов», пишет телеканал 360. К этому часу армия РФ заблокировала Киев и Чернигов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Армия Донецкой народной республики прорвала оборону националистических батальонов и вышла к городу Волноваха. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Войска ДНР, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, вышли к Волновахе. Число выведенных из строя объектов военной инфраструктуры Украины возросло до 211», — приводит ТАСС сообщение Минобороны. В Минобороны подчеркнули, что Служба безопасности Украины заранее внедрила в воинские части прошедших специальную подготовку националистов, чтобы они выявляли неблагонадежных военнослужащих. «В случае принятия командирами подразделений ВСУ решений об отходе с занимаемых рубежей националисты действуют в качестве заградительных отрядов», — отметили в Минобороны. Националисты также подрывают мосты, чтобы исключить возможность отступления ВСУ. В Минобороны сообщили, что зафиксировали множество случаев самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава. Военная операция России на территории Украины началась 24 февраля. Ее главная цель — это демилитаризация и денацификация Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в Киеве «засела шайка наркоманов и неонацистов», пишет телеканал 360. К этому часу армия РФ заблокировала Киев и Чернигов.