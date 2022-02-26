«Яндекс Go» и Uber заявили о проблемах с оплатой из-за санкций

Приложение Uber уведомляет о возможных проблемах при оплате ApplePay Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Приложения «Яндекс Go» и Uber уведомляют пользователей о возможных сложностях при оплате поездки Apple Pay. В компаниях рекомендуют сменить способ оплаты на карту или наличные.

«Могут наблюдаться сложности при оплате Apple Pay. Если вы с ними столкнетесь, рекомендуем в приложении сменить способ оплаты на карту или наличные», — сказано в сообщении в приложении Uber, сообщает корреспондент URA.RU.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ.

Кроме того, Америка объявила о санкциях против представителей Сбербанка, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». МОК выступил за отмену всех соревнований в РФ и Белоруссии. Финская телерадиовещательная корпорации YLE призвала исключить Россию из музыкального конкурса «Евровидение».

скриншот Uber