РИА «Новости»: Украина начала амнистию для желающих воевать зэков

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
На Украине введено военное положение Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине решили начать массовую амнистию для заключенных, чтобы они участвовали в боевых действиях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генпрокуратуру Украины.

«Украинские власти освобождают заключенных — бывших военных для участия в боевых действиях», — рассказали в офисе генпрокурора Украины. Информацию передает РИА «Новости».

По большинству заключенных вопрос согласовывается. Будут учитывать их боевой опыт, заслуги перед страной и раскаяние, передает RT со ссылкой на офис генпрокурора Украины Андрея Синюка.

Ранее президент России Владимир Путин решил начать военную операцию на Украине. Целью является демилитаризация и денацификация. В Минобороны РФ сообщали, что угроз для гражданского населения нет, Россия выводила из строя военную инфраструктуру. На Украине введено военное положение. После отказа Украины от переговоров российская армия получила приказ наступать во всем направлениям.

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На Украине решили начать массовую амнистию для заключенных, чтобы они участвовали в боевых действиях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генпрокуратуру Украины. «Украинские власти освобождают заключенных — бывших военных для участия в боевых действиях», — рассказали в офисе генпрокурора Украины. Информацию передает РИА «Новости». По большинству заключенных вопрос согласовывается. Будут учитывать их боевой опыт, заслуги перед страной и раскаяние, передает RT со ссылкой на офис генпрокурора Украины Андрея Синюка. Ранее президент России Владимир Путин решил начать военную операцию на Украине. Целью является демилитаризация и денацификация. В Минобороны РФ сообщали, что угроз для гражданского населения нет, Россия выводила из строя военную инфраструктуру. На Украине введено военное положение. После отказа Украины от переговоров российская армия получила приказ наступать во всем направлениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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