08 марта 2022
07 марта 2022

Один из старейших баров в Перми продают со скидкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночной репортаж из баров города. Екатеринбург, тусовка, ночная жизнь, бар, клуб, самоцвет, бар самоцвет
Сейчас бар работает как заведение afterparty (архивное фото) Фото:

Один из старейших баров в Перми RoomBar продают с уценкой в 850 тысяч рублей. Сейчас заведение продают за 1,4 млн рублей, сообщается в объявлении, опубликованном на портале «Авито».

«Бар RoomBar, стоимость 1 400 000 рублей», — говорится в объявлении. Ранее его стоимость составляла 2 250 000 рублей.

Автор объявления пишет, что бар работает как заведение afterparty и только по выходным. Помещение располагается на первом этаже бизнес-центра «Славяновский плаза» в центре города. Площадь составляет около 50 кв. метров. Как обещает продавец, есть потенциал развития бара как кофейни в будние дни.

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Один из старейших баров в Перми RoomBar продают с уценкой в 850 тысяч рублей. Сейчас заведение продают за 1,4 млн рублей, сообщается в объявлении, опубликованном на портале «Авито». «Бар RoomBar, стоимость 1 400 000 рублей», — говорится в объявлении. Ранее его стоимость составляла 2 250 000 рублей. Автор объявления пишет, что бар работает как заведение afterparty и только по выходным. Помещение располагается на первом этаже бизнес-центра «Славяновский плаза» в центре города. Площадь составляет около 50 кв. метров. Как обещает продавец, есть потенциал развития бара как кофейни в будние дни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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