Один из старейших баров в Перми продают со скидкой

Сейчас бар работает как заведение afterparty (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Один из старейших баров в Перми RoomBar продают с уценкой в 850 тысяч рублей. Сейчас заведение продают за 1,4 млн рублей, сообщается в объявлении, опубликованном на портале «Авито».

«Бар RoomBar, стоимость 1 400 000 рублей», — говорится в объявлении. Ранее его стоимость составляла 2 250 000 рублей.

Автор объявления пишет, что бар работает как заведение afterparty и только по выходным. Помещение располагается на первом этаже бизнес-центра «Славяновский плаза» в центре города. Площадь составляет около 50 кв. метров. Как обещает продавец, есть потенциал развития бара как кофейни в будние дни.