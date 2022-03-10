10 марта 2022

Пермяки жалуются на обман с ценами в магазинах

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, акция, ценник, супермаркет, супер цена
Покупатель может потребовать у администратора продать товар по цене на полке Фото:

Пермяки начали обращаться в Роспотребнадзор с жалобой, что стоимость товара на ценниках в магазинах и на кассе отличаются. Чаще всего конечная цена сильно завышена. В ведомстве рассказали, что пермяки имеют право купить товар по ценнику на полке.

«В Управление поступают обращения о том, что на ценнике в магазине указана одна цена товара, а на кассе этот товар пробивают по другой цене, которая чаще всего выше указанной на ценнике», — сообщается на сайте Роспотребнадзора по Пермскому краю. Покупатели имеют право на приобретение товара по цене на полке.

По закону продавец обязан доводить до потребителя достоверную информацию о товаре, в том числе и о цене. Так как ценник товара является публичной офертой, т. е. задокументированным предложением, то и продаваться товар должен по стоимости, указанной на ценнике. Для этого нужно обратиться к администрации, рассказать о ситуации и попросить продать по ценнику на полке. В ином случае нужно зафиксировать с помощью фото, видео, сохранить чек и обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

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Пермяки начали обращаться в Роспотребнадзор с жалобой, что стоимость товара на ценниках в магазинах и на кассе отличаются. Чаще всего конечная цена сильно завышена. В ведомстве рассказали, что пермяки имеют право купить товар по ценнику на полке. «В Управление поступают обращения о том, что на ценнике в магазине указана одна цена товара, а на кассе этот товар пробивают по другой цене, которая чаще всего выше указанной на ценнике», — сообщается на сайте Роспотребнадзора по Пермскому краю. Покупатели имеют право на приобретение товара по цене на полке. По закону продавец обязан доводить до потребителя достоверную информацию о товаре, в том числе и о цене. Так как ценник товара является публичной офертой, т. е. задокументированным предложением, то и продаваться товар должен по стоимости, указанной на ценнике. Для этого нужно обратиться к администрации, рассказать о ситуации и попросить продать по ценнику на полке. В ином случае нужно зафиксировать с помощью фото, видео, сохранить чек и обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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