Пермяки жалуются на обман с ценами в магазинах

Покупатель может потребовать у администратора продать товар по цене на полке Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермяки начали обращаться в Роспотребнадзор с жалобой, что стоимость товара на ценниках в магазинах и на кассе отличаются. Чаще всего конечная цена сильно завышена. В ведомстве рассказали, что пермяки имеют право купить товар по ценнику на полке.

«В Управление поступают обращения о том, что на ценнике в магазине указана одна цена товара, а на кассе этот товар пробивают по другой цене, которая чаще всего выше указанной на ценнике», — сообщается на сайте Роспотребнадзора по Пермскому краю. Покупатели имеют право на приобретение товара по цене на полке.

По закону продавец обязан доводить до потребителя достоверную информацию о товаре, в том числе и о цене. Так как ценник товара является публичной офертой, т. е. задокументированным предложением, то и продаваться товар должен по стоимости, указанной на ценнике. Для этого нужно обратиться к администрации, рассказать о ситуации и попросить продать по ценнику на полке. В ином случае нужно зафиксировать с помощью фото, видео, сохранить чек и обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.