Соучредитель «Черноголовки»: газировке из РФ санкции не страшны

Многие напитки на натуральной основе производятся в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за того, что большинство компонентов для напитков, в том числе газированных, производятся в России и Азии, дефицита этой продукции в стране не ожидается. Об этом заявил соучредитель группы компаний «Черноголовка» Алексей Четвергов.

«В значительной мере сырьевая часть у нас в России — многие напитки мы делаем сами на натуральной основе. Есть ряд ингредиентов, которые мы поставляем, и значимая их доля идет из Азии. Мы 25 лет с нашим потребителем и сделаем все, чтобы восполнить объемы продукции [из-за ухода ряда зарубежных компаний с российского рынка]», — отметил он в интервью журналистам телеканала «Известия».

Четвергов заявил, что не уверен в заявлениях западных компаний, которые якобы собираются уйти из России. «Мы не уверены, что эти компании в реальности уйдут. Считаем их безответственными. Сложности, которые сегодня есть, — решаемы», — добавил он.

Спецоперация Вооруженных Сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о том, что действия направлены на демилитаризацию и денацификацию, а не на оккупацию территории Украины, страны ЕС и США ввели против России санкции. Ограничения коснулись экономической и банковской сферы РФ. Ряд иностранных компаний, в том числе производящих напитки, алкоголь и продукты питания, заявил, что приостанавливают работу на территории России.

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