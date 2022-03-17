Пермские чиновники заплатят крупный штраф за бездействие

18 марта 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Власти не обеспечили водой для пожаротушения местные деревни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае суд оштрафовал администрацию Карагайского муниципального округа за необеспечение пожарной безопасности. Об этом сообщают служба судебных приставов. «Очередной крупный штраф назначен местной администрации за неисполнение решения суда об обеспечении пожарной безопасности на входящих в муниципалитет территориях. Бездействие обойдется чиновникам в 1 млн рублей», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. Ранее чиновникам уже выписывали штраф в 500 тысяч рублей за необеспечение пожарной безопасности в Козьмодемьянском сельском поселении. Позже такой же штраф выписали за подобные нарушения в Рождественском сельском поселении. Власти за три года не обеспечили административный центр запасами воды для тушения пожара и не создали условия для забора воды в четырех деревнях. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Пермском крае суд оштрафовал администрацию Карагайского муниципального округа за необеспечение пожарной безопасности. Об этом сообщают служба судебных приставов. «Очередной крупный штраф назначен местной администрации за неисполнение решения суда об обеспечении пожарной безопасности на входящих в муниципалитет территориях. Бездействие обойдется чиновникам в 1 млн рублей», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. Ранее чиновникам уже выписывали штраф в 500 тысяч рублей за необеспечение пожарной безопасности в Козьмодемьянском сельском поселении. Позже такой же штраф выписали за подобные нарушения в Рождественском сельском поселении. Власти за три года не обеспечили административный центр запасами воды для тушения пожара и не создали условия для забора воды в четырех деревнях.